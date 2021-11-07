США заняли третье место на международных олимпиадах по естествознанию и математике

США опустились со второго места в 2020 году на третье место в 2021 году в рейтинге успеваемости старшеклассников на международных олимпиадах по естествознанию и математике.

Соединенные Штаты занимают третье место в олимпиадах по естествознанию и математике после Китая и России. GT



Китайская Народная Республика заняла первое место в 2021 году, а Российская Федерация поднялась с третьего на второе место, поменявшись местами с США.

За США следуют Тайвань, Сингапур, Республика Корея, Вьетнам, Румыния, Гонконг и Иран.

сказала Джоан Б. ДеДжинаро, председатель Центра передового опыта в области образования (ЦВЕ): «Вызывает тревогу то, что Соединенные Штаты опустились на третье место после Китая и России по результатам Международной академической олимпиады. Сейчас, как никогда ранее, наша страна должна уделять первоочередное внимание строгому образованию в области STEM и высокому качеству, чтобы конкурировать на мировом уровне в области науки и технологий ».

Индекс качества образования STEM публикуется Центром передового опыта в области образования.

Индекс объединяет рейтинги 90 стран, участвующих в международных олимпиадах старшеклассников по биологии, химии, математике, информатике и физике.

За последнее десятилетие Соединенные Штаты занимали первое или второе место по информатике шесть раз, первое или второе место по математике пять раз, первое или второе место по биологии пять раз и первое или второе место по химии дважды. Однако в этом году результаты нескольких Олимпийских игр снизились.

Топ-10 стран в Индексе качества образования в сфере STEM в 2021 году Центр педагогического мастерства



Студенты в некоторых странах могут выиграть стипендии в зависимости от их индивидуальных достижений в Национальной олимпиаде. Победа на Олимпийских играх также может открыть двери для поступления в лучшие колледжи.

В Центр педагогического мастерства Он был основан адмиралом Х.Г. Риковером, отцом ядерного и гражданского использования ядерной энергии военно-морским флотом, и Хуаном П. ДеДжинаро, президентом ЦВЕ, в 1983 году для сохранения лидерства США в области науки, математики, инженерии и технологий. Центр спонсируется Научно-исследовательским институтом (RSI), Биологической олимпиадой США (USABO) и Программой повышения квалификации учителей (TEP).