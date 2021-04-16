Флаги России и Пакистана.

ВАШИНГТОН: В четверг Соединенные Штаты разрешили расположенной в Пакистане организации и шести лицам действовать от имени российской сети, которая стремилась вмешаться в президентские выборы в США.

Это связано с жесткими действиями против так называемого решения «второго глаза» и других аналогичных санкций, введенных в отношении 32 российских компаний и частных лиц, которые стремились повлиять на шестерых пакистанских граждан в направлении российского правительства на президентских выборах в США в 2020 году.

Министерство финансов США заявило в четверг, что пакистанская компания Second Eye Solution, также известная как Forwarders, была частью сети, которая создавала и продавала мошеннические лейблы и помогала IRA скрывать свою личность, чтобы избежать санкций.

Институт интернет-исследований (IRA) – это российская гоблинская ферма, принадлежащая Управлению по контролю за иностранными активами, Ofog, которая была назначена в 2018 году в соответствии с EO 13848 для вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Объявление ведомства последовало за “оценкой разведывательного сообщества внешних угроз для федеральных выборов в США 2020 года”. Такая оценка может помочь повлиять на намерения и усилия ключевых иностранных игроков, включая Россию, на выборах в США или помешать им, а также подорвать доверие общества к избирательному процессу.

Помимо пакистанской организации, указанной в объявлении, было еще шесть человек, которые сыграли ключевую роль в взимании платы за мошенничество с личными данными. Fresh Air Farm House, Wise и M.K. Softtech также входит в четверку ведущих пакистанских компаний.

«По крайней мере с 2012 года SES занимается предоставлением цифровых фотографий поддельных документов, включая паспорта, водительские права, банковские выписки, счета за коммунальные услуги и национальные документы, удостоверяющие личность. SES использует эти поддельные документы для проверки онлайн-счетов, включая бизнес-счета кассовых служб и учетные записи веб-сайтов в социальных сетях. В 2017 году IRA 15 обманным путем приобрела изображения водительских прав США у SES. Приобретенные лицензии использовались в качестве подтверждающих документов для открытых учетных записей IRA в социальных сетях », – сообщили в министерстве финансов.

Департамент заявляет, что поддельные документы, подготовленные SES, могли быть использованы OFAC до неузнаваемости, чтобы избежать санкций и протоколов проверки на мошенничество во многих онлайн-сервисах.

SES рекламирует, что их поддельные документы могут быть использованы в социальных сетях, в сообщениях о вакансиях фрилансеров и на торговых платформах. «OFAC также определяет адреса цифровой валюты, используемые SES для выполнения заказов клиентов, чтобы помочь финансовым учреждениям и их сторонним службам проверки личности, как часть списка OFAC специально обозначенных националистов и заблокированных лиц. Выявление клиентов, которые приобрели на своих сайтах поддельные документы, удостоверяющие личность. По известным адресам цифровой валюты SES с 2013 по март 2021 года было получено более 2,5 миллионов долларов в результате более 26 900 транзакций », – сказали в департаменте.

Назначен согласно SES 13848 и 13694 для деятельности от имени IRA. Были назначены лица, действующие от имени или от имени SES.