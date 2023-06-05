ВАШИНГТОН (AP) — США введенные ограничения Группа людей, связанных с российской разведкой, заявила в понедельник, что они помогли Кремлю дестабилизировать демократически избранное прозападное правительство Молдовы посредством демонстраций в столице Молдовы. Ранее в этом году.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов назвало семерых членов группы, связанных с находящимся под санкциями молдавским олигархом Иланом Шором, который бежал из Молдовы в 2019 году, чтобы избежать обвинений в коррупции, и проживал в своем родном Израиле. 36-летний Шор также является лидером дружественной Москве партии «Шор» в Молдове, которая с осени прошлого года организовала серию антиправительственных акций протеста.

Протестующие призвали правительство полностью субсидировать счета граждан за электроэнергию в зимнее время во время кризиса стоимости жизни, а не «ввергать страну в войну». Они также призвали президента Молдовы Миа Санду уйти в отставку.

«Эти субъекты являются частью глобальных информационных операций России, которые также нацелены на Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобританию и страны на Балканах», — заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен. «Цель этих дестабилизирующих мер — ослабить поддержку демократических правительств и политики».

Молдова, которая до 1991 года была частью Советского Союза и в прошлом году подала заявку на вступление в Европейский Союз, уже много лет является полем геополитической битвы между Москвой и Западом.

С тех пор, как Россия вторглась в соседнюю с Молдовой Украину, страну с населением 2,6 миллиона человек раздирают проблемы. К ним относятся серьезный энергетический кризис после того, как Москва прекратила поставки газа, безудержная инфляция и попадание в ее воздушное пространство случайных ракет военного времени.

В феврале Сандху обвинил Москву в планировании использовать протесты для разжигания беспорядков с конечной целью свержения его правительства. Хотя Москва отвергла эти обвинения, представители американской разведки позже выразили аналогичные опасения.

В марте молдавская полиция заявила, что сорвала заговор Группами пророссийских деятелей, обученных вызывать массовые беспорядки во время акций протеста.

В прошлом месяце в Кишиневе, столице Молдовы, прошел проевропейский митинг, на котором собрались десятки тысяч людей, чтобы продемонстрировать свою поддержку правительству и пути страны к ЕС. На прошлой неделе Молдова стала центром европейской дипломатии, поскольку здесь прошел крупный саммит Создан для облегчения региональных конфликтов и укрепления европейского единства перед лицом войны России.

Посольство США в Молдове отреагировало на санкции в понедельник, заявив, что «будущее Молдовы в Европе», добавив: «К сожалению, есть внешние силы, которые не уважают выбор, который народ Молдовы сделал свободно».

Прошлой осенью США ввели в отношении Шора санкции за то, что он якобы работал «с коррумпированными олигархами и базирующимися в Москве компаниями для создания политических волнений в Молдове» и подрыва стремления страны к вступлению в Европейский союз. Англия добавила Шор в список эмбарго В декабре.

Приговор был вынесен в отсутствие Шора В апреле он был приговорен к 15 годам лишения свободы за роль в исчезновении 1 миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году, что сильно ослабило страну.

В октябре министерство финансов наложило санкции на Юрия Кудлина, Ольгу Крак и Леонида Конина за попытку повлиять на исход выборов в Молдове.

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McGrath сообщает из Кишинева, Румыния.