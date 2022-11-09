Вашингтон (UrduPoint News/Sputnik, 9 ноября 2022 г.) США продлевает конфликт в Украина ради прибыли Из Продажи военной и природной техники имеют значение Газ (сжиженный природный газ) экспортИ Русский Об этом РИА Новости сообщил посол США в США Анатолий Антонов.

» белый дом Он не может уйти от ответственности за затягивание конфликта и убийства невинных людей. Тем не менее США Он продолжал с ее безумной настойчивостью придерживаться тактики войны на истощение, истощая всех — украинцев, русских, европейцев, а также простых американцев», — сказал Антонов. Этому есть несколько причин, одна из которых – наличие экономического интереса. Желание «снять сливки» через массу скидка Военная техника и поставки СПГ: только Бизнесничего личного.»

Посол сказал США идти на войну с Россия «До последнего украинца». Он также отметил, что официальные лица США часто говорят, что не будут с ними разговаривать. Россия Около Украина без обмена Украина и что это вверх Киев Решить, в какой момент вы сядете за стол переговоров.

«Непонятно, что больше этих слов — лицемерие или вульгарное нежелание признавать собственные ошибки», — сказал посол.

«Принятие решений сосредоточено вокруг судьбы Украина Он находится где-то, но не в Киев. Каждый может увидеть это в ХодитьКогда кто-то кричит, Из Вашингтон Достаточно было свергнуть режим (президента Украины Владимира) Зеленского Все Договоренности, достигнутые в ходе интенсивных контактов между двумя странами.

на меня Воскресенье, Вашингтон Почта Вы упомянули, что администрация президента США Джо Байдена особенно обнадеживает Киев продемонстрировать свою готовность вести переговоры с Москва.

Украина и Россия С начала боевых действий в февраль 24. Финальный раунд завершился в Стамбул на меня Ходить 29 без каких-либо Полученные результатыС тех пор переговоры зашли в тупик.

Поздно СентябрьИ Русский президент Президент России Владимир Путин он сказал, что Москва Он по-прежнему был открыт для общения. Киев они позвонили Украина для прекращения боевых действий. Зеленский так сказал Киев Был готов поговорить с Москвано только если к власти придет другой президент Россия. Кремль ответил на это Москва Буду ждать изменения отношения УкраинаДействующий президент или его преемник.