США заявили, что использование Россией «ядерного щита» на Украине чревато ужасной аварией

США заявили, что Россия использует «ядерный щит»

Первое судно-зерновоз покинуло Украину

Украина заявила, что 22 тысячи российских военнослужащих готовы к наступлению на юг

В Луганск вошли иностранные боевики, заявил губернатор

Украина заявила, что отвоевала 50 городов в Херсоне

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ/Киев (Киев) (Рейтер) — Соединенные Штаты обвинили Россию в использовании крупнейшей украинской атомной электростанции в качестве «ядерного щита», разместив там войска и не дав украинским силам открыть ответный огонь и рискуя ужасной ядерной аварией.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «глубоко обеспокоены» тем, что Запорожский завод, который Россия обвинила в мартовском обстреле опасными снарядами, теперь является российской военной базой, используемой для обстрела близлежащих украинских сил.

«Конечно, украинцы не могут ответить из-за страха перед ужасной аварией на атомной электростанции», — сказал Блинкен журналистам после переговоров по нераспространению в ООН в Нью-Йорке в понедельник. Читать далее

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Блинкен сказал, что действия России выходят за рамки использования «живого щита», назвав его «ядерным щитом».

На переговорах в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Украины Николай Тучицкий заявил, что «необходимы решительные совместные меры для предотвращения ядерной катастрофы», и призвал международное сообщество «закрыть небо» над украинскими АЭС системами ПВО.

Вторжение президента России Владимира Путина в Украину 24 февраля спровоцировало крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, в результате которого погибли тысячи людей, миллионы были перемещены и большая часть Украины осталась в руинах.

Война также вызвала глобальный продовольственный кризис: Россия и Украина производят около трети мировой пшеницы, а санкции Запада в отношении России, основного поставщика энергоносителей в Европу, вызвали глобальный энергетический кризис.

Первый зерновой корабль

Первое судно, перевозившее украинское зерно через Черное море после вторжения России пять месяцев назад, в понедельник покинуло порт Одессы и направилось в Ливан в соответствии с соглашением о безопасном проходе.

Судоходство стало возможным после того, как в прошлом месяце Турция и ООН заключили сделку по экспорту зерна и удобрений между Россией и Украиной — редкий дипломатический прорыв в конфликте, который превратился в затяжную войну на истощение.

Корабль Razzoni под флагом Сьерра-Леоне направится в порт Триполи в Ливане, пройдя через турецкий пролив Босфор, соединяющий Черное море, в котором доминирует российский флот, со Средиземным морем. Он перевозит 26 527 тонн кукурузы.

Но есть еще препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем миллионы тонн украинского зерна смогут покинуть черноморские порты, включая разминирование морских мин и создание условий для безопасного входа судов в зону конфликта и получения грузов. Читать далее

Организация Объединенных Наций предупредила о рисках многократного голода в этом году из-за войны на Украине.

Украина, известная как житница Европы, надеется экспортировать 20 миллионов тонн зерна, хранящегося в силосах, и 40 миллионов тонн урожая, который сейчас находится в стадии сбора, первоначально из Одессы, Южного и Черноморска поблизости, чтобы помочь очистить силосы для нового урожая.

Россия назвала отъезд Разуни «очень позитивной» новостью, но отрицала свою ответственность за продовольственный кризис, заявив, что западные санкции замедлили ее экспорт, и обвинив Украину в установке подводных мин в своих портах.

Россия и Украина обвиняют друг друга в установке мин, которые сейчас плавают по Черному морю.

В знак обострения энергетического спора между Россией и Европой Россия заявила в понедельник, что мало что может сделать, чтобы помочь со срочным ремонтом своего газопровода «Северный поток-1», магистрального газопровода в Европу, после дальнейшего снижения добычи «Газпрома» и экспорт. Читать далее

Газ из России удовлетворял около 40% потребностей Европы до того, как Россия направила свои войска на Украину. На прошлой неделе Россия сократила поставки газа по «Северному потоку-1» всего на 20%, заявив, что турбина, отправленная в Канаду для технического обслуживания, не была возвращена, а другое оборудование нуждается в ремонте.

Русский прогресс

Россия вторглась в Украину в ходе так называемой «спецоперации» по демилитаризации своего соседа. Украина и страны Запада отвергли это как необоснованный предлог для войны.

Не сумев захватить столицу Киев в начале войны, Россия теперь стремится захватить восточную часть Донбасса, состоящую из Донецка и Луганска, частично оккупированную пророссийскими сепаратистами до вторжения, и захватить большую часть юга, уже имея присоединил его. Крым от Украины в 2014 году.

Советник президента Украины Алексей Аристович сообщил СМИ, что около 22 тысяч российских солдат готовились к наступлению в городах Кривой Рог и Николаев, где их ждали «достаточно крупные» украинские силы.

Юрий Соболевский, заместитель главы свергнутого Херсонского областного совета, заявил, что в Херсонской области, которая в основном находится под контролем России, украинские войска освободили около 50 населенных пунктов.

«Российские войска в Херсонской области несут большие потери», — написал Соболевский в Telegram.

Рейтер не смог проверить отчет о поле боя.

Сергей Гайдай, губернатор Луганской области, которая почти полностью находится под контролем России, сказал, что на помощь российским силам прибывают иностранные боевики.

«Мы заметили, что все больше и больше частных военных компаний входят в этот район — группа Вагнера», — сказал Гайдай украинскому телевидению, добавив, что эти нерегулярные формирования мотивированы «деньгами и мародерством».

Министерство обороны Великобритании заявило на прошлой неделе, что российская частная военная компания «Вагнер», вероятно, получила ответственность за участки линии фронта на востоке Украины, возможно, потому, что Россия сталкивается с нехваткой пехоты.

Гайдай сказал, что повстанцы разрушили инфраструктуру, в том числе газовые и водопроводные сети, в разрушенных городах Луганска, чтобы замедлить российские войска.

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Об этом сообщает агентство Reuters. письмо Майкла Берри; Монтаж Саймон Кэмерон-Мур

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