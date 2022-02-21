США заявили, что размещение российских войск является частью свода правил вторжения

Россия в воскресенье отменила ранее взятые на себя обязательства вывести десятки тысяч своих военнослужащих с северной границы Украины, предостерегая руководство США от того, чтобы сделать Россию еще на один шаг ближе к началу вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин промолчал о призыве Украины к прекращению огня.







Российская мера продлевает то, что она назвала военными учениями, которые должны закончиться в воскресенье, в ходе которых большой контингент российских войск был направлен в Белоруссию, соседнюю с Украиной на севере. Присутствие российских войск вызвало опасения, что они могут быть использованы для захвата украинской столицы Киева, города с населением почти 3 миллиона человек, который находится менее чем в трех часах езды.

Президент США Джо Байден провел в Белом доме заседание Совета национальной безопасности, посвященное наращиванию военной мощи России вокруг Украины. Чиновники Белого дома не обнародовали каких-либо немедленных подробностей их двухчасового обсуждения.

Западные лидеры усилили свои предупреждения о том, что Россия готовится атаковать своего осажденного соседа с трех сторон силами не менее 150 000 российских солдат, боевых самолетов и техники.

Россия провела ядерные учения в субботу наряду с традиционными учениями в Беларуси, а также проводит военно-морские учения у побережья Черного моря.

Соединенные Штаты и многие европейские страны уже несколько месяцев обвиняют Россию в том, что она пытается создать предлоги для вторжения. Они пригрозили значительными и немедленными штрафами, если это произойдет.

Речь идет о возможности войны в Европе, заявила вице-президент США Камала Харрис в воскресенье на конференции по безопасности в Мюнхене, Германия. Прошло более 70 лет, и в течение этих 70 лет… были мир и безопасность.

Высокопоставленный представитель ЕС Шарль Мишель сказал: «Остается большой вопрос: хочет ли Кремль диалога?

Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает наращивать силы, заявил президент Европейского совета Мишель.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина выбрать место встречи двух лидеров в попытке урегулировать кризис, а в воскресенье призвал к прекращению огня в Twitter. Россия отрицала наличие планов вторжения, но Кремль не ответил на предложение Зеленского о встрече. Именно Беларусь, а не Россия объявила о продлении учений.

По оценкам НАТО, в Беларуси находится 30 000 российских солдат.

После телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин обвинил Украину в эскалации на линии соприкосновения, а НАТО — в перекачке современного оружия и боеприпасов в Украину. В заявлении Кремля лишь вскользь упоминается о прекращении огня и не упоминается приглашение Зеленского на встречу.

В Киеве жизнь, по-видимому, шла своим обычным теплым зимним днем, с завтраками, обедами и церковными службами. Катерина Спанчак, много лет бежавшая из оккупированной сепаратистами Луганской области, сказала, что молится за мир.

«Мы все любим жизнь, и нас всех объединяет любовь к жизни. Мы должны ценить ее каждый день. Поэтому я думаю, что все будет хорошо», — сказал Спанчак из внешней службы Свято-Михайловского монастыря.

Но в Луганске, области на востоке Украины, где до сих пор живут ее родители, и в соседнем Донецке лидеры сепаратистов приказали провести полноценную военную мобилизацию и отправили в Россию больше гражданских лиц, которая выдала около 700 000 паспортов жителям подконтрольных повстанцам территорий. Утверждения о том, что российские граждане находятся в опасности, могут быть использованы в качестве оправдания военных действий.

Официальные лица в сепаратистских регионах заявили, что за последние сутки украинские силы нанесли несколько артиллерийских обстрелов и что двое мирных жителей были убиты во время неудавшейся атаки на село у границы с Россией. Украинские военные заявили, что двое солдат были убиты в результате обстрела сепаратистской стороны в субботу.

Украинский лидер раскритиковал США и другие страны Запада за отказ от введения новых санкций против России. Зеленский в своем комментарии перед конференцией также поставил под сомнение отказ Запада разрешить Украине немедленно вступить в НАТО. Путин потребовал, чтобы НАТО отказалось от членства Украины.

Президент США Джо Байден заявил поздно вечером в пятницу, что, основываясь на последних данных американской разведки, он теперь убежден, что Путин решил в ближайшие дни вторгнуться в Украину и штурмовать столицу.

По оценкам американских военных, от 40% до 50% сухопутных войск, окружающих Украину, переместились на наступательные позиции ближе к границе. Чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить внутренние оценки США, сказал, что изменение происходит уже около недели и не обязательно означает, что Путин готов к вторжению.

Линии связи между Москвой и Западом остаются открытыми: в воскресенье Макрон разговаривал с Путиным почти два часа, а затем 30-минутный разговор с украинским президентом. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились встретиться на следующей неделе.

Блинкен заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты по-прежнему делают все возможное, чтобы попытаться отговорить Путина от вторжения в Украину, но сказал, что недавние события, в том числе расширение сил в Беларуси и усиление бомбардировок вдоль линии соприкосновения, показали, что у Путина все хорошо под предлогами. . . . И основания для вторжения в соответствии с выводами американской разведки и захвата бывших русских земель.

Госсекретарь США сказал CNN: «Все это, наряду с операциями под ложным флагом, которые мы видели в выходные, говорят нам о том, что доказательства игры … продвигаются вперед.

До последней минуты у него все еще была возможность уйти, сказал Блинкен программе Meet the Press на канале NBC. Он сказал, что его предложение встретиться с Лавровым в Европе в ближайшие дни было обусловлено тем, что Россия заранее не войдет в Украину.

В офисе Макрона заявили, что лидеры Украины и России договорились работать над дипломатическим решением в ближайшие дни и недели.

Непосредственные опасения были сосредоточены на востоке Украины, где украинские силы с 2014 года сражаются с пророссийскими повстанцами в ходе конфликта, в результате которого погибло почти 14 000 человек.

Украина и лидеры сепаратистов обвинили друг друга в эскалации. В субботу Россия заявила, что по меньшей мере два снаряда, выпущенные из подконтрольной правительству территории на востоке Украины, упали через границу, но министр иностранных дел Украины отклонил это заявление как ложное.

Когда напряжение накаляется до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, любая искра, любая незапланированная авария или любая мелкая спланированная провокация могут привести к непоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Воскресенье на российском государственном телевидении.

На передовой украинские солдаты заявили, что им приказали не открывать ответный огонь. Захар Лечушон, глядя вдаль в бинокль, целый день следил за новостями из окопа, где они были выставлены у города Золотое.

В данный момент мы не отвечаем на их огонь, потому что… «Сказал солдат, прежде чем его оборвал звук приближающегося снаряда». Ой! По нам сейчас стреляют. Они нацелены на командный центр.

Спорадические вспышки насилия вспыхивали на линии между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в течение многих лет, но всплеск в последние дни намного превышает все, что недавно зафиксировали международные наблюдатели: почти 1500 взрывов за 24 часа.

Денис Пушлин, глава пророссийского сепаратистского правительства в Донецкой области Украины, в своем призыве к оружию отметил непосредственную угрозу агрессии со стороны украинских сил. Украинские официальные лица категорически отрицали планы силового захвата территорий, удерживаемых повстанцами.

С аналогичным заявлением последовал его коллега в Луганской области. А в пятницу повстанцы начали эвакуацию мирных жителей в Россию с заявлением, которое, похоже, было частью попытки изобразить Украину агрессором.

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