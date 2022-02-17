США заявили, что российские хакеры собирали разведданные у американских подрядчиков по безопасности

Собранная информация не является секретной, но «дает важные сведения о сроках разработки и развертывания баз вооружений США и включает в себя технологии экспортного контроля, включая ФБР, Агентство национальной безопасности и Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

Официальные лица США говорят, что лазутчики нападали на подрядчиков, которые поддерживают все виды вооруженных сил США, включая ВВС, армию, флот и военно-воздушные силы, а также компании, работающие над программами безопасности и разведки.

Правительственные агентства США годами публикуют информацию об угрозах взлома, исходящих от правительства, и официальные лица США продолжают заявлять об отсутствии достоверной конкретной киберугрозы для родины США, связанной с украинским кризисом.

Агентства США сообщают, что подрядчики, ставшие жертвами российских хакеров, в течение последних двух лет занимались проектированием самолетов и разработкой боевых и оружейных систем.

«Получив собственные внутренние документы и переписку по электронной почте, противники могут корректировать свои собственные военные планы и приоритеты, ускорять усилия по развитию технологий, сообщать о намерениях США иностранным политикам и нацеливаться на потенциальные источники вербовки», — говорится в бюллетене.

Посольство России в Вашингтоне не сразу ответило на запрос о комментарии. Россия регулярно отрицает обвинения в проведении хакерских операций.

«Соединенные Штаты и Россия постоянно изучают информацию об организациях, занимающихся кибероружием, и о разведке», — сказал в среду Эрин Бернетт из CNN сенатор от Демократической партии Род-Айленда Джек Рейд о новом совете США. .

«Компрометация разведывательной информации [on] С обеих сторон», — сказал Рид, председатель сенатского комитета по вооруженным силам.

Соединенные Штаты в целом проводят «очень активные киберакции против России. Это доказано… перед выборами 2020 года, когда мы фактически захватили некоторые российские базы, которые, как мы знали, помешают нашим выборам», — сказал Рейд.

Президент Джо Байден заявил на пресс-конференции 19 января, что Соединенные Штаты могут ответить на дальнейшие российские кибератаки в Украине своими собственными хакерскими операциями.

Официальные лица США в течение нескольких недель публично и в частном порядке советовали крупным инфраструктурным компаниям США проверять свои сети на наличие российских хакерских угроз.

Рейд сказал, что Киберкомандование США, военное подразделение по хакерству и кибербезопасности, находится «в полной готовности» на случай любой эскалации из России в киберпространство.

Спецслужбы США уже давно используют киберинструменты для сбора разведывательных данных от вражеских стран, таких как Россия и Китай.

Агентство национальной безопасности США ищет способы использовать продукцию китайской телекоммуникационной компании Huawei, выпускаемую The New York Times. Сообщено в 2014 г. Со ссылкой на просочившиеся секретные документы бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена.

История была обновлена ​​​​в среду с более подробной информацией.