США заявили, что Россия изо всех сил пытается найти больше солдат для войны в Украине

Война на Украине: США заявляют, что Россия потерпела значительные неудачи и большие потери в войсках с начала вторжения.

Вашингтон:

Россия изо всех сил пытается найти больше солдат для войны в Украине, используя тюрьмы, и многие новобранцы старые, в плохом состоянии и неподготовленные, заявил в понедельник представитель министерства обороны США.

Чиновник отметил приказ президента России Владимира Путина в прошлый четверг увеличить численность вооруженных сил страны на 10 процентов до 1,15 миллиона солдат, начиная с января следующего года.

Потерпев значительные неудачи и большие потери войск в течение шести месяцев оккупации Украины, чиновник сказал, что Пентагон «вряд ли добьется успеха, потому что Россия исторически не достигала целей по личному составу и численности».

«Россия уже начала расширять усилия по вербовке», — сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.

«Они сделали это частично, убрав верхний возрастной предел для новой вербовки и вербовки заключенных», — сказал чиновник.

«Было замечено, что многие из этих новобранцев были старыми, неквалифицированными и неправильно обученными», — сказал чиновник.

По словам чиновника, Пентагон пришел к выводу, что увеличение числа новобранцев не приведет к эффективному расширению общей боевой силы к концу года.

По словам чиновника, перед войной российские вооруженные силы, вероятно, не насчитывали 150 000 человек из запланированного миллиона.

В начале августа заместитель министра обороны США Колин Калл подсчитал, что с момента вторжения 24 февраля на Украине было убито или ранено 70-80 тысяч россиян.

(Помимо заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и была опубликована из синдицированного канала.)