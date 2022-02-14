США заявили, что Россия может оправдаться за нападение на Украину

Вашингтон заявляет, что дверь в дипломатию остается открытой

Россия назвала предупреждения США о вторжении «истерией»

США обещают защищать «каждый дюйм» территории НАТО

Посетители ОБСЕ из США начинают покидать восток Украины

Косяки, Германия в Киеве в понедельник, Москва во вторник

Вашингтон/Киев, 13 февраля (Рейтер) — В воскресенье Соединенные Штаты заявили, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время и создать неожиданный предлог для нападения.

У России есть 100 000 военнослужащих возле Украины, которая не является частью Атлантического военного альянса, и Вашингтон неоднократно заявлял о неизбежности вторжения, сохраняя при этом дипломатические каналы открытыми для смягчения кризиса.

Москва отрицает такие планы и обвиняет Запад в «истеричности».

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В преддверии визита канцлера Германии Олафа Скоулза в Киев и Москву в понедельник для проведения переговоров с президентом Владимиром Путиным он призвал Россию усилить санкции и предупредить о санкциях в случае вторжения Москвы.

Немецкий чиновник сказал, что Берлин не ожидает «твердых результатов», но дипломатия важна.

В Вашингтоне Джек Салливан, советник президента Джо Байдена по национальной безопасности, заявил, что вторжение может начаться «в любой день».

«Мы не можем предсказать точный день, но мы уже некоторое время говорим, что сейчас находимся в окне», — сказал Салливан CNN.

Официальные лица США заявили в среду, что не могут подтвердить сообщения о том, что разведка США указала на то, что Россия планирует вторжение.

Салливан сказал, что Вашингтон продолжит делиться с миром тем, что он узнал, чтобы лишить Москву возможности начать внезапную операцию «под чужим флагом», которая может стать предлогом для атаки.

Он «защищает каждый дюйм территории НАТО… и мы надеемся, что Россия полностью понимает это послание», — добавил Салливан в отдельном интервью CBS.

Байден разговаривал со своим посланником в Украине Владимиром Желенским в воскресенье и признал важность сохранения дипломатии и устойчивости в ответ на наращивание военной мощи России, заявил после звонка Белый дом.

В офисе Желенского сообщили, что он пригласил Питу в ближайшее время приехать в Украину. Белый дом отказался от комментариев.

Представитель британского правительства, который признал оценку США о том, что вторжение может произойти «в любое время», заявил, что Великобритания объявит о пакете военной поддержки и экономической помощи Украине в ближайшие дни. Премьер-министр Борис Джонсон отправится в Европу в эти выходные, чтобы заручиться поддержкой прекращения конфликта с Россией.

Байден сказал в телефонном разговоре с Путиным в субботу, что Запад решительно отреагирует на любое вторжение и что такое нападение нанесет ущерб Москве и изолирует ее.

Военнослужащие участвуют в учениях Вооруженных сил России и Белоруссии 12 февраля 2022 года на Кошском полигоне в Кротненском районе Белоруссии. Путеводитель Леонид Шеклов / Belda / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter, что на данный момент Киев получил от союзников почти 1500 тонн боеприпасов, доставленных 17 рейсами, в том числе около 180 тонн из США. читать далее

Министерство обороны Канады заявило, что временно вывело свои войска из Украины в неизвестное место в Европе. Канада, занимающая третье место в мире по численности украинского населения после Украины и России, с 2015 года провела учебную миссию в составе 200 человек на западе Украины.

Требования безопасности России

Кремль заявил, что Путин сказал Байдену в субботу, что Вашингтон не принял во внимание ключевые опасения России и что он не получил «существенного ответа» на ключевые элементы своих оборонных требований.

Путин хочет гарантий от США и НАТО, в том числе предотвращения вступления Украины в НАТО, недопущения размещения ракет вблизи границ России и переоценки военной инфраструктуры НАТО в Европе к 1997 году.

Многие предложения в Вашингтоне считают первоначальными, но побудили Кремль обсудить их совместно с Вашингтоном и его европейскими союзниками.

«Дипломатический путь остается открытым. Способ показать Москве, что она хочет продолжать этот путь, прост», — заявил госсекретарь США Энтони Блинген после переговоров с азиатскими союзниками в субботу.

Вашингтон и его европейские союзники, а также другие сотрудники посольства оттесняются или высылаются, призывая граждан немедленно уехать или избегать поездок в Украину.

Свидетель Reuters сообщил, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из США в воскресенье покинули удерживаемый повстанцами город Донецк на востоке Украины на машине.

ОБСЕ работает в Украине, включая поддерживаемые Россией миссии гражданского наблюдения в самопровозглашенных сепаратистских республиках в Донецкой и Луганской областях, где в результате войны, начавшейся в 2014 году, погибло более 14 000 человек.

Украина в воскресенье заявила, что проведет переговоры с членами России и ОБСЕ в течение 48 часов, чтобы обсудить военную структуру России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Москву объяснить свои военные операции и заявил, что Москва не ответила после того, как Киев в пятницу выполнил часть Венского документа, пакет оборонных соглашений.

Голландский перевозчик KLM заявил, что прекратит полеты в Украину и рассматривает возможность прекращения полетов Lufthansa в Германию.

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что какую бы авиакомпанию ни выбрали, Киев не закроет свое воздушное пространство, что будет напоминать «своеобразную частичную осаду».

После субботнего разговора с президентом Эммануэлем Макроном Путиным официальный представитель президента Франции заявил в субботу, что, хотя Париж был «очень бдителен», никаких признаков этого не было, поскольку российский лидер заявил, что Москва готовится к нападению.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег от слишком большого доверия к переговорам, назвав лондонскую «Санди таймс» «звуком Мюнхена в воздухе от некоторых на Западе», который не смог остановить экспансию Германии в соответствии с соглашением 1938 года. Адольф Гитлер.

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Отчет Хумейры Памук, Антона Зверева, Лидии Келли, Эндрю Макаскилла, Дэвида Лоудера и Кэтрин Джексон; Написано Эдмундом Блэром, Джоном Стоун Стрит и Мэттом Спадельником; Под редакцией Фрэнсиса Керри, Ангуса Максвана и Дэниела Уоллиса

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