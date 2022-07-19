США заявили, что Россия планирует аннексировать Украину

Российские войска могут продолжать территориальные завоевания, но их темпы будут медленными без «значительной оперативной паузы» для перегруппировки, говорится в ежедневной оценке британского министерства обороны.

В оценке говорится, что Кремль стоит перед дилеммой между развертыванием резервов в районе Донбасса или защитой от украинских контратак на южном херсонском направлении.

«Россия изо всех сил пыталась поддерживать эффективную наступательную боевую мощь с самого начала вторжения», — говорится в оценке. «Эта проблема становится все более серьезной».

Администрация Байдена предупредила во вторник, что «следующие шаги» для России, по-видимому, заключаются в аннексии территории, которую они сейчас занимают. Во вторник США предупредили, что Кремль работает над созданием доверенных лиц и принуждением граждан к подаче заявления на получение российского гражданства.

Последние достижения:

►По меньшей мере 353 ребенка были убиты и 676 ранены в ходе российского вторжения, по данным украинского правительства.

►Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что министр обороны США Ллойд Остин поделился «отличными новостями», и пообещал, что подробности будут обнародованы в ближайшее время.

►Об этом сообщил мэр Энергодара. По меньшей мере девять российских военных получили ранения, неизвестное количество людей погибло. После инцидента на Запорожской АЭС во вторник сообщила газета New York Times. Инцидент возобновил опасения по поводу крупнейшей атомной электростанции Украины после беспрецедентной атаки России в марте, что вызвало опасения по поводу «аварии в стиле Фукусимы».«

►Украинский прыгун в высоту Андрей Протченко завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, в понедельник.

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Администрация Байдена заявила во вторник, что Россия закладывает «основу» для аннексии суверенной территории Украины и принуждения ее граждан подавать заявления на получение российского гражданства, поскольку боевые действия бушуют на юге и востоке Украины.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на разведку США заявил, что Россия возвращается к «схеме аннексии», отражающей аннексию Россией Крымского полуострова в 2014 году.

«Силовая аннексия является грубым нарушением Устава ООН, и мы не позволим, чтобы она осталась без возражений или безнаказанной», — сказал Кирби, пообещав, что администрация ответит «жестко и быстро» дополнительными санкциями в отношении России.

Кирби определил Херсонскую, Донецкую, Запорожскую и Луганскую области как районы, находящиеся под угрозой. Он предсказывает, что Россия назначила в регионы незаконных доверенных лиц и что они проведут фальшивые референдумы о присоединении к России. Он сказал, что Россия будет использовать эти фальшивые результаты, чтобы оправдать аннексию.

«Мы знаем их следующие шаги», — сказал он, добавив, что Россия изучает возможность создания российских банков, введения рубля в качестве валюты по умолчанию и саботажа доступа граждан в Интернет в некоторых частях Украины.

В Херсоне Россия взяла под свой контроль радиовышки, заменила телекоммуникационную инфраструктуру, создала лояльные силы безопасности, заставила граждан подавать заявление на получение российского гражданства и выдала российские паспорта.

Г-н.

— Джоуи Гаррисон и Ребекка Морин

Джилл Байден и президент Джо Байден поздравили первую леди Украины Елену Зеленскую Личная встреча во вторник и большой букет перед двусторонней встречей с официальными лицами США.

Первые леди «обсудят дальнейшую поддержку США правительства Украины и ее народа» перед встречей с послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд и Изобель, заместителем администратора Агентства США по международному развитию. Коулман, заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дориа Нуланд и главный хирург США Вивек Мурти, Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что Зеленская выступит перед Конгрессом в среду, поскольку она настаивает на кампании своего мужа за военную поддержку со стороны Запада. В понедельник Зеленская встретилась с министром иностранных дел Энтони Блинкеном. Блинкен подчеркнул приверженность Америки поддержке Украины и подтвердил решимость Америки помочь народу Украины оправиться от стихийного бедствия и восстановиться, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь решительно осуждает жестокие нападения России, в результате которых ранят и убивают ни в чем не повинных мирных жителей, а также разрушают дома, больницы, школы и другую гражданскую инфраструктуру», — сказал Прайс.

Военные чиновники заявили, что существует «высокий уровень угрозы» после того, как во вторник российские ракеты поразили несколько городов на востоке и юге Украины.

По меньшей мере двое мирных жителей погибли и 15 получили ранения в результате российских обстрелов по всей стране за последние 24 часа, сообщила в утреннем обновлении Офис президента Украины.

Губернатор Донецка Павел Кириленко заявил, что один человек погиб и 10 получили ранения в результате бомбардировки российскими войсками города Краматорск, и призвал эвакуировать более 150 000 жителей. Российские войска открыли огонь Семь крылатых ракет «Калибр» за ночь в селе БиленкеПострадали шесть человек, сообщил в эфире украинского телевидения представитель правительства Одесской области Сергей Братчук.

По словам командующего вооруженными силами, после нескольких недель успехов России украинским войскам удалось удержать свои позиции на полях сражений в раздираемой войной стране.

Об этом заявил генерал Валерий Залужный. Телеграфный пост Он сказал американскому генералу Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов, что прибытие американской высокомобильной ракетной артиллерийской системы было «важным фактором в поддержании наших оборонительных линий и позиций». По словам Залужного, HIMARS используется для точечных ударов по российским пунктам управления, складам боеприпасов и горючего.

«Это жестко, напряженно, но полностью под контролем», — сказал Залушни о войне, которая длится уже почти 5 месяцев.

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Тегеран для переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поддержанное ООН предложение о возобновлении экспорта украинского зерна для смягчения глобального продовольственного кризиса — не единственный пункт повестки дня. В последние недели российские официальные лица совершили несколько визитов на аэродром в центральном Иране, чтобы проверить тегеранские боевые беспилотники на предмет возможного их использования в Украине, сообщает Белый дом.

Член НАТО Турция продала Украине беспилотники в конфликтах с Россией в Азербайджане, Ливии и Сирии. Но Турция, борющаяся с безудержной инфляцией, не ввела санкции против Кремля, что делает ее столь необходимым партнером для Москвы.

Утверждения США о том, что России грозит глобальная изоляция из-за войны, являются «принятием желаемого за действительное», говорится в заявлении посольства России в США. В заявлении говорится, что российское руководство находится в постоянном контакте с лидерами большинства стран.

«Даже на Западе все чаще говорят об безальтернативности диалога с Россией в решении глобальных проблем», — говорится в заявлении.

Последующий отчет был выпущен Объяснение Государственного департамента В нем пресс-секретарь Нед Прайс сказал: «Независимо от того, что мы слышим из Кремля, реальность такова, что Россия экономически, политически, дипломатически и финансово изолирована от остального мира».

Зеленский отстранил от работы десятки чиновников до суда по делу о государственной измене

Президент Украины Владимир Зеленский уволил еще 28 офицеров и расширил свои службы безопасности. Ранее на этой неделе Зеленский отстранил от должности своего генерального прокурора и главу своих служб безопасности, заявив, что их агентства укрывают слишком много «коллаборационистов и предателей».

«Разные уровни, разные направления», — сказал Зеленский о последних отстранениях. «Но причины все те же — неудовлетворительное выполнение работы».

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс