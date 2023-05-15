США заявили, что Россия планирует закупить больше ударных беспилотников у Ирана после того, как их запасы иссякнут

Белый дом заявляет, что Россия хочет закупить у Ирана более совершенные ударные беспилотники для использования в войне Кремля на Украине после того, как израсходовала большую часть из 400 беспилотников, ранее закупленных в Тегеране.

В прошлом году США обнародовали спутниковые снимки и данные разведки, согласно которым Иран продал России сотни боевых беспилотников. В течение нескольких месяцев официальные лица публично заявляли, что США считают, что Иран рассматривает возможность продажи России сотен баллистических ракет, но в Вашингтоне нет никаких доказательств того, что сделка состоялась.

Иран продолжает поставлять в Россию ударные БПЛА (беспилотные летательные аппараты) одностороннего действия. С августа Иран поставил России более 400 БПЛА, в основном типа «Шахед», — заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Большую часть этих БПЛА Россия израсходовала, используя их для нанесения ударов по украинской критической инфраструктуре внутри Украины. Предоставляя эти БПЛА России, Иран напрямую осуществляет агрессивную войну России в Украине», — сказал Кирби журналистам.

Последнее разоблачение является частью серии утечек из результатов разведки администрации, которые описывают то, что, по словам официальных лиц США, является углублением партнерства в области безопасности между Россией и Ираном.

Это часть более широких усилий администрации по рассекречиванию и обнародованию результатов разведывательного расследования Москвы о почти 15-месячной войне на Украине в надежде на дальнейшую глобальную изоляцию России.