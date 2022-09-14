США заявили, что Россия тайно предоставила политическим партиям и чиновникам по всему миру 300 миллионов долларов.

В документе говорится, что деньги также были тайно предоставлены через счета и ресурсы посольства России.

В документе говорилось, что посол России в одной из азиатских стран передал кандидату в президенты миллионы долларов наличными. Агентства США также обнаружили, что в последние годы Россия использовала фиктивные контракты и фиктивные компании в нескольких европейских странах для предоставления денег политическим партиям.

«Некоторые из секретных методов политического финансирования России особенно распространены в определенных частях мира», — говорится в документе. Она добавила: «Россия полагалась на государственные предприятия и крупные корпорации для тайного перемещения денег по ряду регионов, включая Центральную Америку, Азию, Ближний Восток и Северную Африку, а также на особенно активные аналитические центры и институты по всей Европе».

В документе говорится, что по состоянию на прошлый год российский бизнесмен пытался использовать пророссийские аналитические центры в Европе для поддержки крайне правых националистических партий. В документе предупреждается, что в ближайшие месяцы Россия может использовать свой «инструментарий тайного влияния», включая тайное политическое финансирование, на обширных территориях мира, чтобы попытаться подорвать санкции США против России и «сохранить свое влияние в этих санкциях». регионы на фоне продолжающейся войны на Украине».

Хотя американские спецслужбы уже много лет изучают вмешательство России и ее влияние на глобальные выборы, летом этого года высокопоставленные чиновники администрации приказали провести обзор разведывательной информации, заявили представители США. Некоторые из находок недавно были рассекречены, чтобы ими можно было широко поделиться. Официальный представитель США заявил, что обзор не касался вмешательства России в выборы, которое спецслужбы изучали в ходе других расследований.

Официальные лица говорят, что одной из целей кампании США по раскрытию подробностей о российском политическом вмешательстве и влиянии является содействие демократической устойчивости во всем мире, что является основой внешней политики президента Байдена. Чиновники администрации сосредоточены на том, чтобы страны, участвовавшие в прошлогоднем саммите демократии, который Байден провел в Вашингтоне, могли поддерживать свои собственные демократии. В ближайшее время администрация планирует провести второй саммит.

В сводке Госдепартамента перечислены действия, которые Соединенные Штаты и страны-партнеры могут предпринять для смягчения последствий российских кампаний политического вмешательства, включая введение экономических санкций и запрет на поездки в отношении известных «финансовых посредников» и «влиятельных лиц».