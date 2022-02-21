США заявили, что у России есть список украинцев, которых нужно убить или задержать

ВАШИНГТОН. Правительство Соединенных Штатов направило письмо координатору ООН по правам человека в Женеве, в котором говорится, что у него есть «достоверная информация» о том, что российские силы составили список граждан Украины, которые будут убиты или отправлены в концентрационные лагеря после убийства Гражданин России. Вторжение и оккупация страны согласно Копия сообщения Об этом в воскресенье сообщила New York Times.

В письме, адресованном Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, говорилось, что российские силы намерены совершить широкомасштабные нарушения прав человека, которые в прошлом включали пытки и похищения гражданских лиц.

Скорее всего, жертвами станут люди, выступающие против действий России, в том числе перебежчики из России и Беларуси, проживающие в Украине, журналисты, антикоррупционные активисты, представители этнических и религиозных меньшинств и ЛГБТ-сообщества.

«У нас также есть достоверная информация о том, что российские силы, вероятно, будут применять смертоносные меры для разгона мирных акций протеста или противодействия мирным учениям предполагаемого сопротивления со стороны гражданского населения», — говорится в письме, подписанном послом США в ООН Пачепой Нилом Крокером. офис в Женеве.