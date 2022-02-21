США заявили, что у России есть список украинцев, которых нужно убить или задержать

ВАШИНГТОН. Правительство Соединенных Штатов направило письмо координатору ООН по правам человека в Женеве, в котором говорится, что у него есть «достоверная информация» о том, что российские силы составили список граждан Украины, которые будут убиты или отправлены в концентрационные лагеря после убийства Гражданин России. Вторжение и оккупация страны согласно Копия сообщения Об этом в воскресенье сообщила New York Times.
В письме, адресованном Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, говорилось, что российские силы намерены совершить широкомасштабные нарушения прав человека, которые в прошлом включали пытки и похищения гражданских лиц.
Скорее всего, жертвами станут люди, выступающие против действий России, в том числе перебежчики из России и Беларуси, проживающие в Украине, журналисты, антикоррупционные активисты, представители этнических и религиозных меньшинств и ЛГБТ-сообщества.
«У нас также есть достоверная информация о том, что российские силы, вероятно, будут применять смертоносные меры для разгона мирных акций протеста или противодействия мирным учениям предполагаемого сопротивления со стороны гражданского населения», — говорится в письме, подписанном послом США в ООН Пачепой Нилом Крокером. офис в Женеве.
Трое официальных лиц США подтвердили подлинность письма и его содержания.
внешняя политика в первую очередь упомянул В пятницу американские агентства получили разведывательные данные о российском «списке убийц», сообщает The Washington Post. упомянул На письме в воскресенье.
В письме указывалось, что госсекретарь США Энтони Дж. Блинкен поднял вопрос о правах человека в Совет Безопасности ООН. Когда он обратился к этому телу Четверг. «В частности, он заявил, что у США есть информация, свидетельствующая о том, что Россия будет атаковать определенные группы украинцев», — говорится в письме.
На этом слушании г-н Блинкен сказал российским официальным лицам, что они могут доказать миру свои миролюбивые намерения, не вторгаясь в Украину, а вместо этого решая свои претензии дипломатическим путем. Г-н Блинкен планирует встретиться с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, в Европе в четверг, если только Россия не вторгнется сначала в Украину.
Президент Байден и г-н Блинкен заявили, что разведка США сообщила, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении. В последние недели Путин сосредоточил вокруг Украины до 190 000 военнослужащих. В последние дни поддерживаемые Россией повстанцы усилили артиллерийский обстрел украинских вооруженных сил.
Г-н Путин вторгся на территорию Украины в 2014 году и присоединил к стране Крым. Мистер Байден пообещал ввести жесткие экономические санкции На Россию, если г-н Путин совершит еще одно вторжение.
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