США заявляют, что Москва выслала заместителя главы миссии посольства США в Москве в качестве «эскалации».

Заместитель главы миссии США в Москве Барт Горман, занимающий второе место после посла в посольстве, был выслан из России в начале этого года и получил две недели на то, чтобы покинуть страну, сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.
Чиновник сказал, что Горман покинул Россию на прошлой неделе и вернулся в Соединенные Штаты.
Представитель Госдепартамента США подтвердил в четверг, что Россия выслала Гормана, и назвал это действие «неоправданным».
«Мы считаем это шагом эскалации и обдумываем наш ответ», — сказал представитель.
В последние годы Россия последовательно вынуждает Соединенные Штаты сокращать размер своего дипломатического присутствия в стране.
Представитель сказал, что Горман находится в России менее трех лет с действующей визой, и его турне еще не закончилось, также отметив, что Горман является ключевым членом высшего руководящего состава посольства.
«Мы призываем Россию прекратить безосновательную высылку американских дипломатов и сотрудников и плодотворно работать над восстановлением наших миссий», — сказал представитель.
Белый дом в четверг подтвердил оценку Госдепартамента, что это был «эскалационный шаг» и «неоправданный».
«Сейчас как никогда важно, чтобы в нашей стране был дипломатический персонал, необходимый для облегчения связи между нашим правительством», — заявила главный пресс-секретарь Белого дома Карен-Жан-Пьер журналистам на борту Air Force One.
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