США заявляют, что Москва выслала заместителя главы миссии посольства США в Москве в качестве «эскалации».

Заместитель главы миссии США в Москве Барт Горман, занимающий второе место после посла в посольстве, был выслан из России в начале этого года и получил две недели на то, чтобы покинуть страну, сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

Чиновник сказал, что Горман покинул Россию на прошлой неделе и вернулся в Соединенные Штаты.

Этот дипломатический вопрос выходит на первый план на фоне растущей обеспокоенности по поводу вторжения России в Украину и президента Джо Байдена. Предупреждение в четверг У США есть «все признаки» того, что Россия планирует атаковать Украину «в ближайшие несколько дней».

Представитель Госдепартамента США подтвердил в четверг, что Россия выслала Гормана, и назвал это действие «неоправданным».