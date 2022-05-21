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США заявляют, что подход Турции к Швеции и Финляндии не является двусторонним вопросом

21 мая, 2022
Toma Kulikov

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Государственный департамент США заявил в пятницу, что подход Турции к процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не является двусторонним вопросом между Вашингтоном и Анкарой, но добавил, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и по-прежнему уверен в этом. Спор будет преодолен.

Финляндия и Швеция заявляют, что их подтолкнуло к вступлению в НАТО из-за вторжения России в Украину 24 февраля, которое повернуло вспять поколения военного неприсоединения и привело к самым большим изменениям в европейской безопасности за последние десятилетия.

На прошлой неделе Турция удивила союзников по НАТО, выступив против этого шага, и оказала давление на Швецию, чтобы она прекратила поддержку курдских боевиков, которых она считает частью террористической группировки. Он лоббировал как Швецию, так и Финляндию, чтобы отменить эмбарго на продажу некоторых видов оружия в Турцию.

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Хотя официально проблема существует между Швецией, Финляндией и Турцией, многие аналитики считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возможно, стремится использовать момент, чтобы подтолкнуть Вашингтон к работе над некоторыми из давних вопросов, которые повлияли на двусторонние отношения с НАТО. союзники.

Эти вопросы включают в себя прекращение поддержки США курдских ополченцев в Сирии, которых Анкара считает террористами, отмену санкций США, введенных после покупки Анкарой российской системы обороны С-400, а также ускорение выполнения заказа Анкары на покупку F-16.

«Вопрос подхода Турции к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО не является двусторонним вопросом между Соединенными Штатами и Турцией», — заявил на телефонном брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Его комментарии аналогичны комментариям советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, который заявил журналистам в четверг, что «это не американская проблема», но добавил, что Вашингтон хочет, чтобы она была решена, и готов принять меры для ее поддержки.

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Западные лидеры выразили уверенность, что возражения Анкары не станут препятствием для процесса присоединения Севера, не объяснив, как может быть изменена позиция Турции.

«Со своей стороны, Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, но мы также ведем переговоры с Турцией по этому вопросу», — сказал Прайс, но не сообщил никаких подробностей о переговорах, за исключением министра иностранных дел Энтони Блинкена и его турецкой жены. Его коллега Мевлют Чавушоглу провел «хорошую и конструктивную» беседу в среду в Нью-Йорке.

«Мы по-прежнему уверены, что проблемы Турции будут учтены, и что мы сможем достичь консенсуса в качестве альянса по процессу вступления Финляндии и Швеции», — добавил Прайс.

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(Обложка) Хумира Памук в Вашингтоне Редактирование Мэтью Льюиса

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