США заявляют, что подход Турции к Швеции и Финляндии не является двусторонним вопросом

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Государственный департамент США заявил в пятницу, что подход Турции к процессу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не является двусторонним вопросом между Вашингтоном и Анкарой, но добавил, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и по-прежнему уверен в этом. Спор будет преодолен.

Финляндия и Швеция заявляют, что их подтолкнуло к вступлению в НАТО из-за вторжения России в Украину 24 февраля, которое повернуло вспять поколения военного неприсоединения и привело к самым большим изменениям в европейской безопасности за последние десятилетия.

На прошлой неделе Турция удивила союзников по НАТО, выступив против этого шага, и оказала давление на Швецию, чтобы она прекратила поддержку курдских боевиков, которых она считает частью террористической группировки. Он лоббировал как Швецию, так и Финляндию, чтобы отменить эмбарго на продажу некоторых видов оружия в Турцию.

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Хотя официально проблема существует между Швецией, Финляндией и Турцией, многие аналитики считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возможно, стремится использовать момент, чтобы подтолкнуть Вашингтон к работе над некоторыми из давних вопросов, которые повлияли на двусторонние отношения с НАТО. союзники.

Эти вопросы включают в себя прекращение поддержки США курдских ополченцев в Сирии, которых Анкара считает террористами, отмену санкций США, введенных после покупки Анкарой российской системы обороны С-400, а также ускорение выполнения заказа Анкары на покупку F-16.

«Вопрос подхода Турции к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО не является двусторонним вопросом между Соединенными Штатами и Турцией», — заявил на телефонном брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Его комментарии аналогичны комментариям советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, который заявил журналистам в четверг, что «это не американская проблема», но добавил, что Вашингтон хочет, чтобы она была решена, и готов принять меры для ее поддержки.

Западные лидеры выразили уверенность, что возражения Анкары не станут препятствием для процесса присоединения Севера, не объяснив, как может быть изменена позиция Турции.

«Со своей стороны, Финляндия и Швеция работают напрямую с Турцией, но мы также ведем переговоры с Турцией по этому вопросу», — сказал Прайс, но не сообщил никаких подробностей о переговорах, за исключением министра иностранных дел Энтони Блинкена и его турецкой жены. Его коллега Мевлют Чавушоглу провел «хорошую и конструктивную» беседу в среду в Нью-Йорке.

«Мы по-прежнему уверены, что проблемы Турции будут учтены, и что мы сможем достичь консенсуса в качестве альянса по процессу вступления Финляндии и Швеции», — добавил Прайс.

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(Обложка) Хумира Памук в Вашингтоне Редактирование Мэтью Льюиса

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