Офис торгового представителя США (USTR) заявляет, что Россия продолжает отказываться от взятых десять лет назад обязательств по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

На своей ежегодной сессии Перечислить Перед Конгрессом по вопросу о соблюдении Москвой требований Всемирной торговой организации Офис торгового представителя США 21 декабря подверг критике ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции и политику импортозамещения России.

«За последний год Россия продолжила свой путь к экономике, отходящей от руководящих принципов Всемирной торговой организации: недискриминации, либерализации торговли, предсказуемости, прозрачности и честной конкуренции», — говорится в отчете.

«Вместо этого Россия поддерживает ограничительные пограничные меры, вводит внешние меры для предотвращения торговли и проводит промышленную политику, очевидно, мотивированную руководящими принципами импортозамещения и принудительного урегулирования».

В сельскохозяйственном секторе, как отмечается в отчете, «Россия сохраняет ненаучные ограничения на импорт и отказывается признавать гарантии других стран в отношении экспортных возможностей».

Офис торгового представителя США заявил, что США «будут использовать все соответствующие средства для решения проблемы и сохранения открытости российских рынков для экспорта из США».

Россия вступила во Всемирную торговую организацию в 2012 году.

В отчете не рассматриваются какие-либо потенциальные новые торговые меры США, которые могут быть приняты против Москвы, если президент России Владимир Путин вторгнется в Украину.

На основе отчета Reuters