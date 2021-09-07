США импортируют большое количество российской нефти, но в посте в Facebook отсутствует Keystone XL :: WRAL.com

В социальных сетях американцы недовольны ростом цен на бензин. Интернет-критики президента Джо Байдена лично обвинили его в повышении цен, хотя эксперты говорят, что повышение цен больше связано с более высоким спросом во время восстановления экономики после закрытия бизнеса из-за пандемии коронавируса.

Недавний пост в Facebook сочетал эту линию аргументов с другой критикой: Байден флиртовал с Россией со своей энергетической политикой.

В сообщении говорилось: «Идиот-президент сейчас импортирует 800 000 баррелей нефти из России. Угадайте, сколько нефти (трубопровод Keystone XL) собиралось доставить из Канады? Я вам подскажу. Это соответствует 800 000 баррелей». “

После многих лет ожесточения Байден использовал власть исполнительной власти, чтобы сломать трубопровод Keystone XL, который должен был транспортировать сырую нефть из канадской провинции Альберта в Стил-Сити, Непт, где он должен был соединиться с другой частью побережья Мексиканского залива. . нефтеперерабатывающие заводы. Оттуда нефтепродукты можно продавать как в США, так и иностранным покупателям.

Нефтяные эксперты говорят, что в сообщении изображена неверная взаимосвязь между российским импортом и проектом трубопровода Keystone.

Факты о 800000 баррелей

Последние данные Управления энергетической информации США показывают, что в мае США импортировали из России 844 000 баррелей в день сырой нефти и нефтепродуктов. Это почти 10% всего импорта США за этот месяц.

Исторически это большая сумма, устанавливающая новый месячный рекорд импорта российской нефти.

Считается, что серьезной причиной роста российского импорта являются санкции США против Венесуэлы в 2019 году. Большая часть того, что США импортируют из России, представляет собой вязкое полуочищенное топливо, которое россияне называют «мазутом», похожее на венесуэльский продукт. . Некоторые американские заводы имеют специализированные системы для очистки этих видов топлива, а некоторые нефтяные компании обратились к России, чтобы сохранить работу этих заводов в отсутствие венесуэльского импорта.

Что касается закрытого нефтепровода Keystone XL, то по нему можно будет транспортировать до 830 тысяч баррелей нефти в сутки.

Может ли Keystone XL спасти США от импорта из России?

Эксперты заявили, что любое воздействие трубопровода Keystone XL потребовало бы многих лет. Даже если бы все юридические препятствия исчезли, проект включал бы строительство 1204 миль нового трубопровода в Канаде и Соединенных Штатах.

Это означает, что конвейер не решит сиюминутную проблему, о которой говорится в сообщении Facebook.

«Нет никаких оснований для сравнения уровней импорта нефти из России с транспортной мощностью предлагаемого трубопровода Keystone XL или для предположения, что этот импорт из России был полностью заменен сырой нефтью, транспортируемой через Keystone XL», – сказал Джейсон Бордофф, директор-основатель. . Из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Кроме того, Северин Борнштейн, директор Института энергетики Школы бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли, сказал: «Трубопровод Keystone XL не будет производить нефть – он будет транспортировать нефть».

Другими словами, то, что Keystone XL мог нести более 800 000 баррелей в сутки, «не означает, что добыча в Канаде была бы на 800 000 баррелей в сутки выше, чем сегодня», – сказал Бордофф. Трубопровод мог просто вытеснить другие виды транспорта, такие как автоцистерны, которые в настоящее время используются для транспортировки нефти из Альберты.

Нет никакой гарантии, что производители нефти Альберты продали бы этот теоретический излишек продукции Соединенным Штатам.

Наконец, Соединенные Штаты производят много собственной нефти и при необходимости могут производить больше.

По данным Управления энергетической информации, в 2020 году, за последний полный год, Соединенные Штаты экспортировали 8,51 миллиона баррелей нефти в день и импортировали около 7,86 миллиона – первый год с 1949 года, когда Соединенные Штаты были годовым нетто-экспортером нефти. . В том же году Соединенные Штаты добывали около 18,4 миллиона баррелей нефти в день, что больше, чем их дневное потребление в 18,1 миллиона баррелей в день.

наше суждение

В сообщении в Facebook говорилось, что США теперь «импортируют 800 000 баррелей нефти из России», но этого можно было бы предотвратить, если бы трубопровод Keystone XL не был отменен.

Сегодня объем импортируемой из России нефти достиг рекордного уровня – более 800 000 баррелей в сутки. Это примерно равно пропускной способности конвейера Keystone XL, но это не так просто, как замена одного источника другим.

Для строительства трубопровода потребовались бы годы и, возможно, больше юридических проблем, поэтому он не смог бы удовлетворить потребности сегодняшнего дня. Даже в будущем не будет уверенности в том, что трубопровод сможет обеспечить чистый прирост на 800 000 баррелей в день, вместо того, чтобы просто транспортировать нефть из Канады, которая в настоящее время транспортируется другим способом. Производители не будут обязаны продавать всю сумму в США.

Мы оцениваем утверждение как наполовину правду.