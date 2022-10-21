США: иранские силы в Крыму поддерживают удары российских беспилотников

Белый дом заявил, что иранские силы «непосредственно действуют на земле» в Крыму, чтобы поддержать атаки российских беспилотников на украинские электростанции и другую ключевую инфраструктуру, что является тревожным свидетельством усиливающейся роли Тегерана в помощи России, поскольку это заставляет украинских мирных жителей страдать так же сильно. , холод. группы погоды в .

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что Иран направил «относительно небольшое количество» личного состава в Крым, часть Украины, которую Россия в одностороннем порядке аннексировала в нарушение международного права в 2014 году, чтобы помочь российским силам запускать иранские беспилотники. .

По данным британского правительства, подразделения Корпуса стражей исламской революции были отправлены для оказания помощи российским силам в использовании беспилотников.



Разоблачение данных американской разведки происходит в то время, когда администрация Байдена пытается усилить международное давление на Тегеран, чтобы тот отказался от помощи России, пока он бомбит легкие украинские гражданские объекты с помощью беспилотников иранского производства.

В последние дни русские все чаще обращаются к поставленным Ираном беспилотникам, а также к крылатым ракетам «Калибр» и «Искандер» для нанесения шквала ударов по украинской инфраструктуре и невоенным целям. Президент Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что с 10 октября российские войска уничтожили 30 процентов украинских электростанций.

«У нас есть информация о том, что иранцы разместили в Крыму инструкторов и техническую поддержку, но этот эксперимент проводят русские», — сказал Кирби.

Он добавил, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против Тегерана и будет искать способы затруднить продажу Ираном такого оружия России.

Этим летом Соединенные Штаты впервые сообщили, что Россия покупает иранские беспилотники для запуска против Украины. Иран неоднократно отрицал поставку беспилотников России, хотя треугольные «Шахед-136» обрушивались на мирных жителей в Киеве и других районах Украины, а Тегеран уже использовал их в прошлом на Ближнем Востоке.

Даже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на этой неделе похвалил смертоносную мощь иранских беспилотников.

Миссия Ирана при ООН не сразу ответила на запрос о комментариях.

Чиновники Белого дома говорят, что международные санкции, в том числе экспортный контроль, оставили русских в подвешенном состоянии, поскольку они пытаются пополнить запасы боеприпасов и высокоточных боеприпасов, истощенных во время восьмимесячной войны. В результате России пришлось обратиться за оружием к Ирану и Северной Корее.

Бригадный генерал ВВС. Генерал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, заявил журналистам, что военные «не удивятся», если русские попытаются получить больше беспилотников из Ирана, «учитывая их ситуацию».

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Россия заказала 2400 самолетов из Ирана.

Официальные лица США считают, что Иран, возможно, направил военный персонал для помощи русским отчасти потому, что русские не знакомы с беспилотниками иранского производства. Рассекреченные данные американской разведки показали, что русские столкнулись с техническими проблемами с беспилотниками вскоре после их получения в августе.

«Сами системы испытывали сбои и, очевидно, не работали в соответствии со стандартами, которых ожидали клиенты», — сказал Кирби. Поэтому иранцы решили перевезти несколько инструкторов и некоторую техническую поддержку, чтобы помочь русским использовать их более смертоносным способом.

Администрация Байдена опубликовала более подробную информацию об участии Ирана в содействии войне с Россией в сложный момент. Администрация ввела новые санкции против Ирана в связи с жестоким подавлением антиправительственных протестов, спровоцированных смертью 22-летнего Махсы Амини, который скончался в заключении иранской службы безопасности.

В прошлом месяце полиция нравов задержала Амини за то, что она не покрыла волосы должным образом исламским платком, известным как хиджаб, который является обязательным для иранских женщин. Амини упал в обморок в полицейском участке и умер через три дня.

Ее смерть и последующие беспорядки произошли, когда администрация пытается вернуть Иран в соответствие с ядерной сделкой, заключенной при посредничестве администрации Обамы и отмененной администрацией Трампа.

В ООН на этой неделе Украина обвинила Иран в нарушении запрета Совета Безопасности на транспортировку беспилотников, способных летать на 300 км.

Великобритания, Франция и США решительно поддерживают утверждения Украины о том, что беспилотники были переданы России и являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая одобрила ядерную сделку между Ираном и шестью странами — США, Россией, Китаем, Великобританией. , Франции и Германии — с целью сдерживания ядерной деятельности Тегерана и предотвращения разработки им ядерного оружия.

Кирби сказал, что у администрации мало надежд на скорое возобновление ядерной сделки с Ираном.

«На данный момент мы не фокусируемся на дипломатии, — сказал Кирби. «На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы привлечь режим к ответственности за то, как он обращается с мирными протестующими в своей стране, и поддерживать этих протестующих».

Белый дом говорил об иранской помощи России, когда Великобритания объявила в четверг о новых санкциях против иранских официальных лиц и компаний, обвиняемых в поставках беспилотников.

«Эти трусливые удары беспилотников — акт отчаяния», — заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. «Разрешив эти забастовки, эти люди и производитель причинили невыразимые страдания народу Украины. Мы обеспечим их привлечение к ответственности за свои действия».

Среди лиц, которые подверглись замораживанию активов и запрету на поездки со стороны британцев, являются генерал-майор Мухаммад Хусейн Багери, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, который курирует роды вооруженных сил, поставляющие беспилотники в Россию; Бригадный генерал. Генерал-майор Сейед Ходжатолла Куреши является главным иранским переговорщиком по сделке. И бригадный генерал. Генерал-майор Саид Агаджани, командующий дронами Корпуса стражей исламской революции.

Shahid Aerospace, иранский производитель беспилотников, используемых Россией, подвергся замораживанию активов.