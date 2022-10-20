США: иранские силы в Крыму поддерживают удары российских беспилотников | национальные новости

нация

Соединенные Штаты Америки Виргинские острова США Малые отдаленные острова США Канада Мексика и Мексиканские Соединенные Штаты Багамы, Содружество Республика Куба Доминиканская Респблика Гаити, Республика Ямайка Афганистан Албания, Народная Социалистическая Республика Алжирская Народно-Демократическая Республика американское Самоа Княжество Андорра Ангола, Республика Ангилья Антарктида (район южнее 60° ю.ш.) Антигуа и Барбуда Аргентина, Аргентинская Республика Армения Аруба Австралия, Содружество Австрия, Республика Азербайджан Бахрейн Народная Республика Бангладеш Барбадос Беларусь Бельгия, Королевство Белиз Народная Республика Бенин Бермуды Королевство Бутан Республика Боливия Босния и Герцеговина Республика Ботсвана Остров Буве (Бовиттойя) Бразилия, Федеративная Республика Британская территория в Индийском океане (архипелаг Чагос) Британские Виргинские острова Бруней-Даруссалам Народная Республика Болгария Буркина-Фасо Бурунди Камбоджа, королевство объединенная республика камерун Кабо-Верде Каймановы острова Центрально-Африканская Республика Республика Чад Республика Чили Китайская Народная Республика Остров Рождества Кокосовые (Килинг) острова Колумбия Коморские острова, союз Демократическая Республика Конго Народная Республика Конго Острова Кука Коста-Рика, Республика Кот-д’Ивуар, Кот-д’Ивуар, Республика Республика Кипр Чешская Республика Дания, королевство Республика Джибути Доминика, Содружество Республика Эквадор Египетская Арабская Республика Республика Сальвадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Эфиопия Острова Фиеро Фолклендские (Мальвинские) острова Фиджи, Республика Островов Фиджи Финляндия Франция, Французская Республика Французская Гвиана Французская Полинезия Южные регионы Франции Габон, Республика Габон Гамбия, Республика Грузия Германия Республика Гана Гора Тарек Греция, Республика Греция зеленая земля Гренада Гваделупе Гуам Республика Гватемала Гвинея, Народно-революционная республика Республика Гвинея-Бисау Республика Гайана Острова Херда и Макдональдса Святой Престол (государство Ватикан) Гондурас Гонконг, специальный административный район Китая Хровцка (Хорватия) Венгрия, Венгерская Народная Республика Исландия, республика Республика Индия Республика Индонезия Исламская Республика Иран Республика Ирак Ирландия Израиль, страна Италия, Итальянская Республика Япония Иордания, Хашимитское Королевство Республика Казахстан Республика Кения Кирибати Корея, Народно-Демократическая Республика Республика Корея Кувейт Кыргызстан Лаосская Народно-Демократическая Республика Латвия Ливан, Ливанская Республика Лесото, королевство Либерия, Республика Ливийская арабская джамахирия Княжество Лихтенштейн Литва Люксембург, Герцогство Макао, Специальный административный район Китая Македония, бывшая Югославия Мадагаскар, Республика Малави Малайзия Мальдивы, Республика Мали Республика Мальта Маршалловы острова Мартиника Исламская Республика Мавритания Маврикий Майотта Федеративные Штаты Микронезии Молдова Княжество Монако Монголия, Монгольская Народная Республика Монтсеррат Марокко, королевство Народная Республика Мозамбик Мьянма Намибия Науру, Республика Непал, королевство Нидерландские Антильские острова Голландия, Королевство Новая Каледония Новая Зеландия Никарагуа, Республика Нигер, Республика Нигерия, Федеративная Республика Республика Ниуэ Остров Норфолк Северные Марианские острова Норвегия, королевство Оман, Султанат Исламская Республика Пакистан Палау Оккупированные палестинские территории Республика Панама Папуа — Новая Гвинея Парагвай Республика Перу Республика Филиппины Остров Питкэрн Польша, Польская Народная Республика Португалия, Португальская Республика Пуэрто-Рико Катар Воссоединение Румыния, Социалистическая Республика Российская Федерация Руанда, Республика Руанда Самоа, независимая страна Республика Сан-Марино Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия, Королевство Республика Сенегал Сербия и Черногория Сейшелы Республика Сьерра-Леоне Сингапур Словакия (Словацкая Республика) Словения Соломоновы острова сомали, сомали Южно-Африканская Республика Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова Испания, испанская страна Шри-Ланка, Демократическая Социалистическая Республика Святая Елена Сент-Китс и Невис Люсия Стрит Сен-Пьер и Микелон Святой Винсент и Гренадины Демократическая Республика Судан Республика Суринам Шпицберген и острова Ян-Майен Свазиленд, королевство Швеция, королевство Швейцария, Швейцарская Конфедерация Сирийская Арабская Республика Тайвань, провинция Китая Таджикистан Объединенная Республика Танзания Таиланд, королевство Демократическая Республика Восточный Тимор Того, Республика Того Токелау (острова Токелау) Тонга, королевство Тринидад и Тобаго Тунис, Республика Турецкая республика Туркменистан острова Теркс и Кайкос ТЮФ Уганда, Республика Украина Объединенные Арабские Эмираты Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Уругвай, Восточная Республика Узбекистан Вануату Венесуэла, Боливарианская Республика Социалистическая Республика Вьетнам Острова Уоллис и Футуна Западная пустыня Кому Замбия Зимбабве