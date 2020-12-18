НЬЮ-ЙОРК. Взломанные российскими хакерами компьютеры включают знаменитую лабораторию Лос-Аламоса «Манхэттенского проекта», которая разработала атомную бомбу во время Второй мировой войны. Разведка США подтверждает, что действовала «элитная компания» российских спецслужб. Руководители разведки проинформировали компетентные группы в Конгрессе. Многие базы строгого режима федерального правительства США, которые подверглись опасным атакам, появились недавно, возможно, все еще строятся, и, возможно, это связано с указанием Москвы.









© Представлено La Republica

Деловой сектор стал одной из целей недавней хакерской атаки в США.





Джо Байден Объявляет, что менеджеры и руководители «заплатят значительную цену» Дональд Трамп Тихо. К наиболее стратегическим целям относятся Министерство энергетики и Национальное управление безопасности по атомной энергии. Последний отвечает за безопасную охрану и поддержание ядерного арсенала США. Российским хакерам удалось проникнуть в эти сети и несколько федеральных организаций («полдюжины» по источникам в Конгрессе).

На данный момент американская разведка пытается оценить масштабы ущерба, какие данные были взломаны и какая информация оказалась в руках московских хакеров. Следствию потребовалось несколько недель, чтобы получить представление об ущербе, нанесенном службой безопасности США.

Другими словами, это был один из первых документов, с которым 46-му президенту США Джо Байдену пришлось столкнуться через месяц и два дня после вступления в должность. Он заранее знает детали: в истории, имеющей столь важное и стратегическое значение, избранный президент уже принимает ежедневные «конференции» от разведывательного сообщества в соответствии с правилами изменений.

На данный момент российские хакеры проникли на сайты правительства США, используя по крайней мере один «черный ход», то есть в обход программного обеспечения частной компании Solar Winds, которая продает решения в области информационных технологий государственному управлению.

Также неясно, закончилось ли наступление русских и стало ли оно достоянием общественности. Контрразведка Федеральной полиции (ФБР), кибербезопасности, Агентства безопасности инфраструктуры и Управления директора национальной разведки признает, что они только что обнаружили атаку несколько дней назад, и говорят о «прогрессе кибератак».