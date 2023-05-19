США и «Большая семерка» обнародовали новые санкции против России из-за Украины

[1/4] Президент США Джо Байден присутствует на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой (без фото) перед саммитом G7 в отеле RIHGA Royal Hotel Hiroshima в Хиросиме, Япония, 18 мая 2023 г. … Читать далее

ХИРОСИМА, Япония (Рейтер) — Об этом заявил официальный представитель США в преддверии саммита Большой семерки в Японии.

Лидеры G7 встречаются в Хиросиме в пятницу, чтобы обсудить вторжение в Украину, которое уже второй год занимает важное место в повестке дня. Соединенные Штаты ввели жесткие санкции в отношении российских компаний, банков и частных лиц, а предстоящая декларация призвана подтвердить решимость мировых держав поддерживать Украину и оказывать давление на Москву.

Официальный представитель США, выступая перед журналистами в четверг перед встречей, сказал, что недавние усилия G7 были направлены на то, чтобы подорвать способность России получать материалы, необходимые ей для поля боя, закрыть лазейки, используемые для уклонения от санкций, уменьшить международную зависимость от российских энергоносителей и сузить возможности Москвы. доступ к международной финансовой системе.

«Наша приверженность дальнейшему подавлению России остается такой же сильной, как и в прошлом году», — сказал чиновник.

Соединенные Штаты и их союзники, в том числе Европейский Союз и Великобритания, продолжают ужесточать санкции и оказывать давление на Россию с момента начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. К настоящему времени Вашингтон ввел санкции против Тысячи целей, включая Россию. Президент Владимир Путин, финансовый сектор и олигархи.

Вашингтон за последние несколько месяцев принял жесткие меры против уклонения от санкций, уделяя особое внимание товарам двойного назначения — как коммерческим, так и военным.

Последний пакет санкций США будет включать «существенное ограничение категорий товаров первой необходимости для поля боя», а также запрет примерно 70 организациям из России и третьих стран получать экспорт из США, добавив их в черный список Министерства торговли США.

Кроме того, Соединенные Штаты объявят о 300 новых санкциях против физических лиц, организаций, кораблей и самолетов, нацеленных на «финансовых посредников», будущие возможности России по добыче энергии и другие в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, чтобы помочь поддержать войну.

Санкционные полномочия США также будут распространены на большее количество секторов российской экономики.

Официальный представитель США заявил, что Вашингтон предпримет важные шаги, чтобы тесно согласовать свои действия с Европейским союзом и Великобританией, чтобы гарантировать, что G7 остается максимально скоординированным в ответ на «жестокие действия» России.

(Репортаж Джеффа Мейсона и Тревора Ханикатта) в Хиросиме, Япония; Дополнительный репортаж Дафны Псалидакис и Сьюзен Хеви в Вашингтоне. Монтаж Хизер Тиммонс и Марк Хайнрихс

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.