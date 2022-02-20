США и Великобритания могут перекрыть российским компаниям доступ к долларам

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в своем заявлении, что США и Великобритания могут отреагировать на вторжение России в Украину, перекрыв доступ российских компаний к долларам США и британским фунтам стерлингов. Опрос Воскресенье с BBC.

почему это имеет значениеКомментарии премьер-министра прозвучали на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает критиковать Запад за утверждения о том, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении, но не ввел санкции до начала наступления.

«Чего вы ждете? Нам не нужны санкции после бомбежек, после того, как у нас нет границ и нет экономики. Зачем нам тогда эти санкции?» Об этом Зеленский заявил в субботу во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Лидерство новостей: Комментарии Зеленского вновь обострили дебаты о сроках, размерах и масштабах санкций, а комментарии Джонсона о валютном запрете для российских компаний стали одними из самых конкретных ответов союзников на сегодняшний день.

«Мы и наши американские друзья собираемся запретить им торговать фунтами и долларами», — сказал Джонсон в интервью Би-би-си Софи Раворт. — Это будет очень сильный удар.

что они говорят: «Целью санкций всегда было и остается сдерживание, — заявила журналистам вице-президент Камала Харрис в воскресенье перед отъездом из Мюнхена. — Но давайте также признаем уникальный характер установленных нами санкций».