США и Великобритания могут перекрыть российским компаниям доступ к долларам

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в своем заявлении, что США и Великобритания могут отреагировать на вторжение России в Украину, перекрыв доступ российских компаний к долларам США и британским фунтам стерлингов. Опрос Воскресенье с BBC.
почему это имеет значениеКомментарии премьер-министра прозвучали на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает критиковать Запад за утверждения о том, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении, но не ввел санкции до начала наступления.
- «Чего вы ждете? Нам не нужны санкции после бомбежек, после того, как у нас нет границ и нет экономики. Зачем нам тогда эти санкции?» Об этом Зеленский заявил в субботу во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Лидерство новостей: Комментарии Зеленского вновь обострили дебаты о сроках, размерах и масштабах санкций, а комментарии Джонсона о валютном запрете для российских компаний стали одними из самых конкретных ответов союзников на сегодняшний день.
- «Мы и наши американские друзья собираемся запретить им торговать фунтами и долларами», — сказал Джонсон в интервью Би-би-си Софи Раворт. — Это будет очень сильный удар.
что они говорят: «Целью санкций всегда было и остается сдерживание, — заявила журналистам вице-президент Камала Харрис в воскресенье перед отъездом из Мюнхена. — Но давайте также признаем уникальный характер установленных нами санкций».
- «Это одни из самых больших, если не самые сильные санкции, которые мы когда-либо вводили. Как я объяснил вчера, они нацелены на учреждения — особенно финансовые учреждения — и отдельных лиц, и они нанесут абсолютный ущерб российской экономике и ее правительству. ».
- «Санкции — это не только продукт нашего взгляда на Соединенные Штаты, но и точка зрения, которую разделяют наши союзники», — сказал Харрис. «И отношения с союзниками до такой степени, что мы согласились, что сдерживающий эффект этих санкций все еще имеет значение, особенно потому, что — помните также — мы все еще искренне надеемся, что из этого момента есть дипломатический путь».
- Между тем госсекретарь Энтони Блинкен в программе «Встреча с прессой» на канале NBC подтвердил мнение администрации о том, что санкции являются сдерживающим фактором. «Пока не покатятся танки и не взлетят самолеты, мы будем делать все возможное, чтобы заставить президента Путина отменить и разубедить решение, которое, как мы думаем, он принял», — сказал Блинкен.
- Как только санкции вступят в силу, любой сдерживающий эффект, который они могут иметь, исчезнет.
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