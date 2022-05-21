США и другие страны выходят из переговоров АТЭС о вторжении России в Украину

Заместитель премьер-министра и министр торговли Таиланда Йорен Лаксанависит выступает на церемонии открытия встречи министров торговли в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС 2022) в Бангкоке, Таиланд, 21 мая 2022 г. REUTERS/Soi Zia Тун

БАНГКОК (Рейтер) — Представители США и ряда других стран покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в Бангкоке в субботу в знак протеста против вторжения России в Украину, заявили официальные лица.

Дипломат сказал, что уход был «выражением неприятия незаконной агрессивной войны России в Украине и ее экономических последствий в регионе АТЭС».

Два тайских чиновника и два международных дипломата сообщили агентству Рейтер, что представители Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии присоединились к американцам во главе с торговым представителем Кэтрин Тэй в выходе из встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Россия вторглась в Украину 24 февраля, заявив, что стремится разоружить и «дискредитировать» своего соседа. Украина и Запад заявляют, что президент Владимир Путин развязал неспровоцированную агрессивную войну, в результате которой погибли тысячи мирных жителей, миллионы украинцев были вынуждены бежать, а экономические последствия возникли во всем мире.

Другой дипломат сказал, что пять стран, организовавших протест, хотели «более решительных формулировок в отношении войны с Россией» в заключительном заявлении группы, которое будет опубликовано в воскресенье.

«Встреча не будет провальной, если (совместное заявление) не будет опубликовано», — заявил журналистам министр торговли Таиланда Горин Лаксанависит, добавив, что встреча «проходит хорошо», несмотря на отзыв.

Отказ произошел во время выступления министра экономики России Максима Решетникова на открытии двухдневного заседания Группы 21 экономики.

Представитель Таиланда сообщил, что делегации пяти стран, организовавших акцию протеста, вернулись на митинг после того, как Решетников закончил свое выступление.

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(Отчетность Бану Вонгша — Ом и Банарат Типджумбанат); Монтаж Уильяма Малларда

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