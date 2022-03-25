США и ЕС достигли прорыва в споре о защите данных | новости науки и техники

Соединенные Штаты и Европейский Союз приветствовали прорыв в продолжающейся битве за стандарты защиты данных во время визита президента Джо Байдена в Европу для создания трансатлантического подразделения по вторжению России в Украину.

В течение многих лет передача данных европейских граждан в Соединенные Штаты была предметом разногласий, особенно в свете утверждений о том, что спецслужбы США имели доступ к данным иностранных граждан.

Но российское вторжение в Украину, похоже, оживило дискуссии между Вашингтоном и Брюсселем.

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Байден: США и Евросоюз «снизят зависимость от природного газа»



В совместном заявлении в пятницу утром Байден и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, заявили, что они «достигли принципиального соглашения о новой структуре трансатлантических потоков данных».

«Это еще один шаг в укреплении нашего партнерства», — сказала г-жа фон дер Ляйен.

Это заявление было сделано, когда две державы договорились о новом партнерстве, которое уменьшит зависимость Европы от энергоносителей, поставляемых из России.

Президент Байден заявил, что президент России Владимир Путин использовал эту зависимость, чтобы «принуждать и манипулировать своими соседями», и что деньги, которые он предоставил, были использованы для «управления его военной машиной».

Politico, которое сообщило о надвигающейся утечке данных до объявления, заявило, что несколько официальных лиц ЕС и США отвергли связь между соглашением и вторжением в Украину.

«Основные проблемы при заключении сделки не исчезают из-за войны на Украине», — подчеркнул один из чиновников.

картина:

Утверждения о спецслужбах США вызвали обеспокоенность по поводу конфиденциальности



В чем проблема?

Судебные дела (в частности, два дела под руководством австрийского активиста Макса Шремса) выявили несовместимость режимов защиты данных в США и Европе, причем одна конкретная жалоба касалась предполагаемой массовой слежки за службами безопасности США, как указано в разоблачениях бывшего подрядчика АНБ Эдварда Сноудена.

Вопрос заключается в том, есть ли у европейских граждан, которые считают, что их данные получили неправомерный доступ со стороны разведывательных служб США, законный способ подать юридический иск.

Предыдущее соглашение об облегчении таких переводов было признано недействительным в 2020 году. Хотя реализация этого запрета не была последовательной во всем блоке, она расширяется.

Отвечая на эту новость, Кейтлин Венесси из Международной ассоциации профессионалов в области конфиденциальности сказала, что люди, работающие над защитой данных, «наконец-то могут выдохнуть».

«Они затаили дыхание в течение нескольких месяцев в свете отсутствия вариантов соответствия для передачи данных, контролируемых водой, безграничного характера интернет-услуг и ужесточения правоприменения», — сказала она.

«Хотя мы еще не видели подробностей, похоже, что обе стороны работали над постоянным решением. Если бы они хотели временного решения, они могли бы завершить переговоры на несколько месяцев раньше. Время покажет, достигли ли они этого».

Учитывая растущую обеспокоенность по поводу фрагментации глобального Интернета, это соглашение поможет людям продолжать подключаться и предоставлять услуги. Это обеспечит бесценную уверенность американским и европейским компаниям любого размера, включая Meta, которые зависят от быстрой и безопасной передачи данных. https://t.co/KYfqUM9XbH Ник Клегг (@nickclegg) 25 марта 2022 г.

Ник Клегг, глава отдела международных отношений Meta, приветствовал этот шаг, чей рекламный бизнес зависит от сбора огромного количества данных.

Сэр Ник написал в Твиттере: «Учитывая растущую обеспокоенность по поводу фрагментации глобального Интернета, это соглашение поможет поддерживать связь между людьми и службами.

«Это обеспечит неоценимую уверенность американским и европейским компаниям всех размеров, включая Meta, которые зависят от быстрой и безопасной передачи данных».