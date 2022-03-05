США и их союзники критикуют Россию в ООН за захват ею атомной электростанции на Украине

(Рейтер) — Соединенные Штаты и их союзники резко раскритиковали Россию в пятницу в ООН за ее ночную бомбардировку и захват крупнейшей в Европе атомной электростанции на Украине, а некоторые потребовали от Москвы не допустить повторения такой атаки.

Несколько из 15 посланников Совета Безопасности выразили «серьезную озабоченность» и шок, предупредив о возможном повторении Чернобыльской катастрофы 1986 года — ядерной аварии на Украине, когда она была частью тогда еще Советского Союза, которая считалась самой страшной в истории.

Они заявили, что нападение противоречит международному гуманитарному праву, и призвали Москву воздерживаться от любых военных операций против ядерных объектов и разрешить украинскому персоналу войти на станцию ​​для выполнения своей работы.

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«Вчера миру едва удалось избежать ядерной катастрофы», — заявила посол США в ООН Линда Томас Гринфилд на экстренном заседании Совета безопасности, состоявшемся после захвата российскими войсками Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины.

«Российское нападение прошлой ночью поставило под серьезную опасность крупнейшую в Европе атомную электростанцию, — сказал Томас Гринфилд. — Это было невероятно безрассудно и опасно. Это угрожало безопасности гражданских лиц в России, Украине и Европе».

Когда ранним утром в пятницу на этот район упали снаряды, в учебном корпусе вспыхнул пожар, что вызвало волну тревоги по всему миру, прежде чем пожар был потушен, и официальные лица заявили, что объект находится в безопасности. Подробнее

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислеця призвал все российские силы покинуть станцию ​​и бесполетную зону над страной для защиты мирного населения от воздушных атак.

Обзор заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций после российского вторжения в Украину, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций на Манхэттене, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 28 февраля 2022 г. REUTERS/Carlo Allegri

Официальные лица по-прежнему обеспокоены опасными условиями, когда украинский персонал действует под контролем России в условиях поля боя вне досягаемости официальных лиц.

«Франция решительно осуждает эту атаку на целостность ядерной структуры, которую мы должны обеспечить», — сказал в своем выступлении Николя де Ривьер. «Последствия российской агрессии против Украины могут быть разрушительными для здоровья человека и окружающей среды», — добавил он.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила: «Это не должно повториться. Даже в разгар незаконного вторжения в Украину Россия должна дистанцироваться и защищать ядерные объекты».

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси охарактеризовал ситуацию как «нормальные процессы, но на самом деле ничего нормального в этом нет».

Считается, что тысячи людей были убиты или ранены, и более миллиона беженцев покинули Украину с тех пор, как 24 февраля Россия начала свое вторжение. Западные страны ответили санкциями, которые толкнули Россию в экономическую изоляцию.

Представитель России в ООН Василий Небензя отверг шумиху Запада по поводу атомной электростанции и назвал пятничное заседание Совета безопасности очередной попыткой украинских властей создать «искусственную истерию».

«В настоящее время Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория находятся под охраной российских сил», — сказал он.

Дипломаты заявили, что Франция и Мексика отдельно работают над резолюцией Совета Безопасности ООН на следующей неделе, которая будет касаться гуманитарных последствий российского вторжения.

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(Обложка) Хумира Памук и Дойна Чиако в Вашингтоне, редакция Гранта МакКолла

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