США и их союзники лишат Россию преференциального торгового статуса

Г-н Грейзер сказал, что тарифы Смута-Хоули 1930-х годов были разработаны для введения высоких тарифов на импорт промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, но низких ставок на импорт сырья, чтобы снизить затраты для американских заводов. Как крупный производитель энергии и полезных ископаемых, большая часть того, что Россия отправляет в Соединенные Штаты, подпадает под эти категории.

Например, согласно исследованию г-на Грейзера, тарифы США на палладий, который используется в каталитических преобразователях, останутся на уровне 0 процентов до и после изменения. Тарифы на другие крупные экспортные товары из России, такие как камчатский краб, уран и карбамид, которые используются в удобрениях, останутся на уровне 0 процентов.

Тарифы будут несколько выше на другую продукцию, такую ​​как необработанные алюминиевые слитки, березово-ламинированную фанеру, свинец и некоторые изделия из стали.

Импорт энергоносителей из России, составлявший около 60 процентов всего, что США импортировали из России в прошлом году, будет облагаться несколько более высокими тарифами. Но г-н Байден уже объявил ранее на этой неделе, что Соединенные Штаты прекратят все поставки российской нефти, газа и угля, что является гораздо более комплексной мерой.

По словам г-на Грейзера, отмена преференциального торгового статуса России приведет к некоторым санкциям, «но в большинстве случаев не очень значительным».

«Тем не менее, это может быть уместным символическим и моральным жестом, особенно если к нему присоединится так много членов ВТО», — написал он. «Но как политическая мера, специально направленная на наложение экономических издержек, именно запрет на импорт энергии имеет практическое влияние в реальном мире».

Другие правительства могут оспорить эти шаги, подав иск против Соединенных Штатов, Европейского союза или других стран, входящих во Всемирную торговую организацию. Но ВТО делает существенные исключения из мер, принимаемых для защиты национальной безопасности, и США и Европа могут ссылаться на это в свою защиту.

Кэти Эдмондсон И Кэти Роджерс И Алан Рэйбпорт И Лиз Олдерман Участие в подготовке отчетов.