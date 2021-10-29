science

США и их союзники наказывают Россию за свободу СМИ

29 октября, 2021
Marfa Fedoroa

В четверг США и их союзники призвали Россию защитить свободу СМИ, осудив то, что они назвали подавлением независимых СМИ.

В совместном заявлении США и 17 других стран, включая Францию, Германию и Великобританию, заявили, что новые жесткие требования России к средствам массовой информации относить себя к «иностранным агентам» с наложением штрафов в случае их отсутствия представляют собой «недвусмысленные усилия по пресечению доступа. россиянам в независимые отчеты “.

По их словам, Россия, похоже, намерена прекратить поддерживаемое правительством США присутствие в стране Радио Свободная Европа / Радио Свобода после закрытия независимых телеканалов.

Подробнее: Россия угрожает заблокировать YouTube после приостановки немецких каналов

СМИ также критиковали Россию за задержание журналистов, освещавших акции протеста в отношении заключенного в тюрьму активиста оппозиции Алексея Навального, а также за предполагаемые злоупотребления в отношении репортера Радио Свободная Европа / Радио Свобода на аннексированном Россией полуострове Крым.

«Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства и обязательства в области прав человека, уважая и обеспечивая свободу СМИ и безопасность журналистов», – говорится в заявлении.

Мы призываем правительство России прекратить репрессии против независимых голосаИ положить конец политически мотивированным мерам против журналистов и СМИ и освободить всех несправедливо задержанных ».

Западные державы также указали на изгнание Россией Сары Рейнфорд из BBC, что Британское общественное радио охарактеризовало как посягательство на свободу СМИ.

READ  "Пугающие вещи": ​​роботизированная рука Международной космической станции попала в космический мусор | Международная космическая станция

Подробнее: Четыре крупных события, о которых западные СМИ раньше не видели

Россия отвергла обвинения и заявила, что действовала против нее в ответ на отказ Великобритании предоставить аккредитацию неназванному российскому репортеру.

AFP с дополнительным вкладом из службы новостей GVS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *