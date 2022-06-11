США и их союзники обмениваются колкостями с Китаем, но Украина доминирует на совещаниях по безопасности в Азии

СИНГАПУР (Рейтер) — Соединенные Штаты и их союзники обменялись колкостями с Китаем на главном совещании по безопасности в Азии в субботу, особенно по поводу Тайваня, но российское вторжение в Украину затмило обсуждения.

Выступая на диалоге «Шангри-Ла» в Сингапуре, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон внесет свой вклад в регулирование напряженности в отношениях с Китаем и предотвращение конфликта, даже несмотря на то, что Пекин становится все более агрессивным в регионе.

Две крупнейшие экономики мира столкнулись в последние месяцы по всему, от Тайваня и ситуации с правами человека в Китае до его военной деятельности в Южно-Китайском море.

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Остин и министр обороны Китая Вэй Фэнъи встретились в пятницу и подтвердили, что хотят лучше управлять своими отношениями, хотя не было никаких признаков какого-либо прорыва в урегулировании разногласий. Читать далее

Остин сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать своих союзников, включая Тайвань.

«Это особенно важно, потому что Китайская Народная Республика (Китайская Народная Республика) принимает более принудительный и агрессивный подход к своим территориальным претензиям», — сказал он.

Китай утверждает, что самоуправляющийся Тайвань является его собственным Тайванем, и пообещал захватить его силой, если это будет необходимо.

Остин сказал, что наблюдается «тревожный» рост числа небезопасных и непрофессиональных столкновений китайских самолетов и кораблей с кораблями других стран.

Австралия заявила, что в мае китайский истребитель опасно перехватил один из ее военных самолетов-разведчиков в Южно-Китайском море, а канадские военные обвинили китайские военные самолеты в преследовании их патрульных самолетов при наблюдении за уклонением Северной Кореи от санкций.

Тайвань в течение многих лет жаловался на неоднократные миссии китайских ВВС в зоне идентификации противовоздушной обороны, более обширных районах регионального воздушного пространства, которые он отслеживает на наличие угроз. Остин сказал, что эти вторжения участились в последние месяцы.

Генерал-лейтенант Чжан Чэньцзун, высокопоставленный китайский военный, назвал выступление Остина «противостоянием».

«В адрес Китая было выдвинуто много необоснованных обвинений. Мы выражаем свое сильное недовольство и решительное неприятие этих ложных обвинений», — заявил журналистам заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Центрального военного совета Китая Чжан.

«Соединенные Штаты пытаются сформировать небольшой круг в Азиатско-Тихоокеанском регионе, втягивая одни страны в противостояние с другими странами. Что мы должны называть иначе, чем конфронтация?»

Но поскольку президент Украины Владимир Зеленский должен был выступить перед делегатами позже в тот же день на виртуальной сессии, в центре внимания оказалось вторжение России в ее соседа.

Министр обороны США Ллойд Остин дает показания перед Подкомитетом по обороне Комитета Сената по ассигнованиям в Вашингтоне, США, 3 мая 2022 года. Уин Макнейми/Пул через REUTERS/File Photo

«Российское вторжение в Украину — это то, что происходит, когда угнетатели топчут базы, которые защищают всех нас», — сказал Остин. «Это предварительный просмотр потенциального мира хаоса и беспорядка, в котором никто из нас не хочет жить».

закрытое заседание

Ранее в этом году Вашингтон заявил, что Китай, похоже, готов помочь России в ее войне против Украины.

Но с тех пор официальные лица США заявили, что, хотя они по-прежнему обеспокоены давней поддержкой Китаем России в целом, военная и экономическая поддержка, о которой они беспокоились, так и не материализовалась, по крайней мере, на данный момент.

Нг Энг Хен, министр обороны Сингапура, заявил, что отношения между Китаем и Россией обсуждались на встрече министров за закрытыми дверями в субботу, и что несколько делегатов попросили Пекин сделать больше, чтобы обуздать Москву.

Министр обороны Японии, один из ближайших союзников Вашингтона в Азии, заявил на встрече, что военное сотрудничество между Китаем и Россией усилило опасения по поводу безопасности в регионе. Читать далее

«Совместные военные операции между этими двумя мощными военными державами, несомненно, увеличат тревогу среди других стран», — заявил Нобу Кеши на встрече в Сингапуре.

Министр обороны Канады Анита Ананд также высказалась против Китая.

«Возражения Китая (против наших самолетов) вызывают глубокую обеспокоенность и непрофессиональны, и мы должны гарантировать, что безопасность наших пилотов не будет подвергаться риску, особенно когда они просто наблюдают, как того требуют миссии ООН», — сказал Ананд агентству Reuters. Собеседование. Читать далее

Новая Зеландия выразила обеспокоенность попытками Китая получить влияние на островах Тихого океана. Читать далее

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что было бы разумно ожидать, что Китай ясно даст понять, что не поддерживает вторжение в суверенную страну в нарушение Устава ООН.

«Неспособность Китая сделать это должна нас беспокоить, особенно с учетом инвестиций, которые Китай делает в военную мощь», — сказал он на встрече.

В речи, посвященной обязательствам Соединенных Штатов перед регионом, Остин сказал, что Соединенные Штаты сохранят свое присутствие в Азии, но Вашингтон понимает необходимость предотвращения конфликта.

«Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. Мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, разделенному на враждебные блоки», — сказал он.

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(Дополнительный отчет Идриса Али, Чен Линя и Джо Брука.) Написание Раджу Гопалакришнана; Монтаж Уильяма Малларда

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