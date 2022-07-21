США и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине истребителей для противодействия России

Браун сказал, что есть несколько вариантов, включая истребители американского или европейского производства. Варианты включают Грипен истребитель сделано в швеции, Рафаль Сделано во Франции и Еврофайтер Тайфункоторый был построен группой компаний во многих странах.
Браун сказал во время своего выступления на Форум безопасности Аспена в Колорадо. «Но я не могу сказать вам точно, на что это будет похоже».
Соединенные Штаты заявляют, что Россия стремится аннексировать восточную и южную Украину в конце этого года.
Обсуждение знаменует собой отход от более раннего периода войны, когда Администрация Байдена исключена Содействие сделке, по которой на Украину отправятся несколько польских МиГов в обмен на американские F-16. В марте официальные лица Пентагона заявили, что такое предложение несостоятельно и повысило вероятность того, что участие в обмене может усилить напряженность. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у европейских союзников есть «зеленый свет» на отправку самолетов в Украину, но Соединенные Штаты хотят избежать прямого конфликта с Россией.
Возможность обучения украинских пилотов управлению новыми самолетами Уже в Конгрессе; На прошлой неделе Палата представителей проголосовала за выделение 100 миллионов долларов на это предприятие в рамках своей версии законопроекта о ежегодном разрешении на оборону. Но пока руководители Пентагона отказываются одобрить такой план.
«Никаких решений по этому поводу принято не было», — заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на пресс-конференции вместе с министром обороны Ллойдом Остином. «Но мы рассматриваем широкий спектр вариантов, включая обучение пилотов».
Остин и Милли поговорили с журналистами после недавней встречи международных военных лидеров, работающих над укреплением обороны Украины, как в краткосрочной перспективе, так и в том, что многие ожидают от долгосрочной конфронтации с Россией. Остин отметил, что приоритетом администрации Байдена на данный момент остается артиллерийская война, которую ведут украинские силы на востоке страны.
«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь им добиться успеха в бою, в котором они сражаются, и использовать системы вооружения, необходимые им для успеха в этом бою», — сказал он. «Что касается прогнозирования, где мы будем с обучением пилотов через месяцы или годы, я бы не осмелился сделать это».
Добавьте в украинскую армию любые современные боевые самолеты Это было бы огромным обновлением. Украинские чиновники месяцами Искал пути усиления военно-воздушной мощи страныкоторый во время войны летал умеренно и должен маневрировать вокруг российских зенитно-ракетных комплексов.
коричневый, Дискуссия отчасти идет о «понимании того, куда хочет двигаться Украина и как мы встретим их, где бы они ни находились», — сказал главнокомандующий ВВС США.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».