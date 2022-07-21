США и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине истребителей для противодействия России

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Высокопоставленные официальные лица США в среду признали, что Соединенные Штаты и их союзники рассматривают вопрос о предоставлении Украине новых боевых самолетов и обучении их эксплуатации, что значительно расширит участие Запада в войне с Россией. Генерал Чарльз К. Браун-младший, начальник штаба ВВС США, сказал, что, хотя он не будет строить догадки о том, какие типы самолетов могут использоваться, ведутся дискуссии о том, как усилить украинский флот, в том числе новыми самолетами. Россия опередила украинские ВВС с момента начала вторжения 24 февраля, используя несколько МиГов времен холодной войны и другие самолеты.

Браун сказал, что есть несколько вариантов, включая истребители американского или европейского производства. Варианты включают Грипен истребитель сделано в швеции, Рафаль Сделано во Франции и Еврофайтер Тайфункоторый был построен группой компаний во многих странах.

Браун сказал во время своего выступления на Форум безопасности Аспена в Колорадо. «Но я не могу сказать вам точно, на что это будет похоже».

Обсуждение знаменует собой отход от более раннего периода войны, когда Администрация Байдена исключена Содействие сделке, по которой на Украину отправятся несколько польских МиГов в обмен на американские F-16. В марте официальные лица Пентагона заявили, что такое предложение несостоятельно и повысило вероятность того, что участие в обмене может усилить напряженность. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у европейских союзников есть «зеленый свет» на отправку самолетов в Украину, но Соединенные Штаты хотят избежать прямого конфликта с Россией.

Возможность обучения украинских пилотов управлению новыми самолетами Уже в Конгрессе; На прошлой неделе Палата представителей проголосовала за выделение 100 миллионов долларов на это предприятие в рамках своей версии законопроекта о ежегодном разрешении на оборону. Но пока руководители Пентагона отказываются одобрить такой план. READ Профессор говорит, что план Японии по устранению радиоактивной воды не опасен

«Никаких решений по этому поводу принято не было», — заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на пресс-конференции вместе с министром обороны Ллойдом Остином. «Но мы рассматриваем широкий спектр вариантов, включая обучение пилотов».

Остин и Милли поговорили с журналистами после недавней встречи международных военных лидеров, работающих над укреплением обороны Украины, как в краткосрочной перспективе, так и в том, что многие ожидают от долгосрочной конфронтации с Россией. Остин отметил, что приоритетом администрации Байдена на данный момент остается артиллерийская война, которую ведут украинские силы на востоке страны.

«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь им добиться успеха в бою, в котором они сражаются, и использовать системы вооружения, необходимые им для успеха в этом бою», — сказал он. «Что касается прогнозирования, где мы будем с обучением пилотов через месяцы или годы, я бы не осмелился сделать это».

Добавьте в украинскую армию любые современные боевые самолеты Это было бы огромным обновлением. Украинские чиновники месяцами Искал пути усиления военно-воздушной мощи страныкоторый во время войны летал умеренно и должен маневрировать вокруг российских зенитно-ракетных комплексов.