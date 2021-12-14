США и Литва укрепляют связи в сфере безопасности на фоне давления со стороны России и Китая

В понедельник Соединенные Штаты и Литва договорились укреплять свои связи в сфере безопасности, облегчая закупки оружия, поскольку европейская страна сталкивается с давлением, заставляющим считать Россию и Китай диктаторскими правительствами.

Назвав президента России Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина «диктаторами», министр обороны Литвы Арвидас Анусоскас сказал своему посланнику США Ллойду Остину недалеко от Вашингтона: «Мы без колебаний решительно ответим на эти угрозы».

Министр обороны США Ллойд Остин (справа) приветствует министра обороны Литвы Арвидаса Анусоскаса (слева) в Пентагоне 13 декабря 2021 года во время передового ринга в Арлингтоне, штат Вирджиния. (Гетти / Киото)

Литва чувствует угрозу со стороны России, и наращивание ее военной мощи вблизи украинской границы вызвало новые опасения агрессии против Киева, в то время как Пекин глубоко опечален своими глубокими связями с Тайванем, самоуправляющимся демократическим островом, который Китай считает своим.

«Я благодарю ваше правительство за его твердую политику в отношении Китая, и мы знаем, что вы столкнулись с возмездием за свои политические решения», — сказал Остин министру обороны Литвы в Пентагоне.

Министр обороны США заверил Литву, члена Организации Североатлантического договора, что она не столкнется с вызовами только со стороны России и Китая и что «мы продолжим работу по укреплению литовских вооруженных сил».

Анусоскас сказал, что военное присутствие США на территории его страны было «критическим» против потенциальных захватчиков, особенно когда он увидел, что Россия концентрирует свои войска на границе с Украиной.

Они объявили о подписании соглашения о взаимных оборонных закупках для улучшения условий приобретения оборонного оборудования и повышения мобильности своих войск.

Администрация Байдена укрепляет свои связи с балтийским правительством, называя его «маяком демократии» в рамках усилий по объединению союзников и партнеров в противодействии вызову, брошенному авторитаризмом открытому международному порядку.

В июле Литва договорилась с Тайванем об открытии представительства в столице страны Вильнюсе, что привело к сокращению двусторонних дипломатических отношений Китаем. Европейская страна заявила, что сталкивается с «экономическим давлением» Пекина в ответ на углубление связей с Тайванем.

Китай и Тайвань управлялись раздельно с момента их отделения в 1949 году в результате гражданской войны. Пекин считает остров коварной провинцией и в случае необходимости должен быть насильственно воссоединен с материком.

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