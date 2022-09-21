США и Россия возобновляют космические миссии, несмотря на военную напряженность в Украине | космические новости

Совместный полет произошел после того, как Россия недавно заявила, что покинет космическую станцию ​​после 2024 года на фоне напряженности в отношениях с Западом из-за войны на Украине.

Американский астронавт и два российских космонавта отправляются на Международную космическую станцию ​​(МКС) рейсом, управляемым Россией, несмотря на эскалацию напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за вторжения России в Украину.

По сообщению российского космического агентства «Роскосмос», в среду в 13:54 по Гринвичу космодром «Байконур» в Казахстане должен вылететь из НАСА Фрэнка Рубио, россиянина Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина.

Рубио станет первым американским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию ​​на борту российской ракеты «Союз» с тех пор, как президент Владимир Путин отправил войска в прозападную Украину.

В ответ западные столицы, в том числе Вашингтон, ввели беспрецедентные санкции против Москвы, и двусторонние отношения упали до нового минимума.

Однако космос умудрился остаться за рамками сотрудничества двух стран.

Ожидается, что после полета Рубио единственный действующий космонавт России Анна Кекина отправится на орбитальную станцию ​​в начале октября на борту корабля SpaceX Crew Dragon.

Она станет пятым профессиональным космонавтом из России или Советского Союза, совершившим полет в космос, и первым россиянином, совершившим полет на борту космического корабля SpaceX, компании американского миллиардера Илона Маска.

С началом обоих полетов российские космонавты и западные космонавты стремились дистанцироваться от бушующего конфликта на Земле, особенно когда они вместе находятся на орбите.

Выступая несколько недель назад, Рубио из НАСА назвал это «решающей миссией» и сказал, что он стал «хорошими друзьями» со своими российскими товарищами по команде.

Рубио назвал сотрудничество между НАСА и российским космическим агентством «Роскосмос» «хорошим и прочным», несмотря на эскалацию напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Выход России с Международной космической станции

В настоящее время Международная космическая станция опирается на российскую двигательную установку для поддержания своей орбиты на высоте около 250 миль (400 километров) над уровнем моря, а американская часть отвечает за электроэнергию и системы жизнеобеспечения.

Однако напряженность в космической сфере обострилась после того, как Вашингтон объявил о санкциях против московской аэрокосмической промышленности, что вызвало предостережения от бывшего главы российского космического ведомства Дмитрия Рогозина, ярого сторонника войны на Украине.

Россия недавно заявила, что покинет космическую станцию ​​после 2024 года в свете конфликта, но точная дата не установлена, и некоторые аналитики сомневаются, что Россия добьется этого.

НАСА назвало это решение «неудачным развитием событий», которое помешает проведению научных работ на Международной космической станции.

Космические аналитики говорят, что на строительство новой орбитальной станции может уйти более 10 лет, и что российская космическая отрасль, считающаяся предметом национальной гордости, не сможет процветать в условиях жестких санкций.

Международная космическая станция была запущена в 1998 году во время надежды на сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией после соревнований в космической гонке во время холодной войны.

В то время советская космонавтика процветала. Он добился ряда достижений, в том числе отправил первого человека в космос в 1961 году и запустил первый спутник четырьмя годами ранее.

Но эксперты говорят, что Роскосмос теперь является тенью того, чем он когда-то был, и в последние годы потерпел ряд неудач, включая коррупционные скандалы и потерю ряда спутников и других космических аппаратов.

Давняя монополия России на пилотируемые полеты на Международную космическую станцию ​​также ушла в пользу SpaceX вместе с миллионами долларов дохода.