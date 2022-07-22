США и Россия исключают космос из своей борьбы на Земле

Сатин Мохапатра

И Соединенные Штаты, и Россия, безусловно, проявили великодушие и широту души в своих отношениях с космическим пространством.

Недавнее подписание соглашений о продолжении их взаимного сотрудничества в космосе является шагом в правильном направлении.

Несмотря на их крайне противоречивые отношения после войны на Украине, они продемонстрировали достаточную зрелость, чтобы не мешать сотрудничеству в освоении космоса.

Они наглядно показали, что различия на нашей планете должны оставаться здесь и когда мы выходим в космос, мы должны идти туда единой командой, чтобы совместно противостоять всем вызовам как представители Земли и человечества в целом, а не как американцы, русские или люди. . любая другая нация.

Бывают случаи, когда мы должны отложить в сторону все наши планетарные конфликты и объединиться, отправляясь в космос. В открытом космосе у нас есть только одна идентичность — люди или «земляне» на языке научной фантастики.

В таком сценарии решение ЕКА «разорвать» существующие отношения по поводу космической деятельности с Россией из-за продолжающейся войны на Украине выглядит «детским».

Очевидно, находясь недалеко от театра военных действий и столкнувшись с гораздо большей тяжестью ее удара более непосредственно, чем Соединенные Штаты, они, безусловно, хотели, чтобы Россия как-то за это заплатила. Но тогда вопрос о том, является ли прекращение отношений взаимного сотрудничества в космосе правильным или нет, является спорным.

В последние несколько дней Европейское космическое агентство решило, что оно не будет сотрудничать с российским космическим агентством Роскосмос в серии лунных миссий, которые должны были состояться в ближайшем будущем для Луны 25, 26 и 27.

Три миссии позже начались в 2022 году с Луны 25. Луна 26 должна была последовать двумя годами позже, а Луна 27 — в следующем году.

Всего месяц назад Европейское космическое агентство приостановило совместную с россиянами миссию на Марс, чтобы отложить запуск космического корабля ЕКА, запланированный на сентябрь.

К счастью, Международная космическая станция осталась нетронутой политическими последствиями войны на Украине и работает, так как космические агентства в нескольких странах, включая США, Россию и Европейское космическое агентство, заинтересованы в этом. Космос — одна из немногих областей, в которой российские ученые, несмотря на выражение некоторого недовольства, продолжают сотрудничать с другими учеными мира, включая американцев, европейцев и других.

Европейское космическое агентство почти продемонстрировало свое бессилие, отметив, что российская агрессия против Украины и вытекающие из этого санкции сделали почти невозможным выполнение запланированных полетов на Луну с Россией. Они заявили, что произошло «фундаментальное» изменение обстоятельств.

Президент России Владимир Путин объявил за день до решения Европейского космического агентства о том, что Россия отправит беспилотный космический корабль на поверхность Луны в рамках миссии «Луна-25» в конце этого года.

Похоже, что сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией в области космоса не привело к большим отношениям между двумя сторонами в других областях.

Если Америка и Россия смогут сохранить свои отношения в космосе, они не смогут спасти свои разорванные культурные связи.

2 сентября 1998 года в Москве был подписан межправительственный Меморандум о взаимопонимании между США и Россией о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и социальных наук, образования и средств массовой информации.

Суть идеи состояла в том, чтобы реализовать совместные проекты и мероприятия правительства и НПО обеих стран и сформулировать рекомендации по конкретным аспектам развития культурного сотрудничества. Сферы сотрудничества были широкими, включая различные сферы культуры, гуманитарных и социальных наук, образования и средств массовой информации.

Меморандум был призван способствовать лучшему пониманию культуры друг друга, в частности, посредством организации театральных представлений и художественных выставок.

Это важное соглашение, которое поддержало обмены между людьми, было официально аннулировано Россией, которая вышла из меморандума после конфликта в Украине.

После конфликта на Украине Соединенные Штаты также начали прекращать все прямые контакты и совместную работу, исследования, программы или проекты с российским правительством. Это особенно затронуло музей и мир искусства в обеих странах.

Культурные и межличностные взаимодействия и обмены расширяют знания об обеих странах, что помогает укреплять социальные, политические и экономические связи.

Меморандум предусматривал обмен научными публикациями, радио- и телепрограммами, фильмами и другими аудиовизуальными материалами. Организация лекций, семинаров, совместных научных исследований, изучения русского и английского языков в Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации соответственно, обменов и контактов между журналистами, издателями, медийными объединениями, сотрудничество молодежных и женских объединений.

Российское космическое агентство «Роскосмос» и американское космическое агентство NASA договорились о доставке астронавтов и космонавтов друг к другу на Международную космическую станцию ​​(МКС) на «комплексных рейсах».

Однако НАСА осторожно указало, что между двумя странами не будет «денежного обмена». Естественно, это противоречило бы принципу введения экономических санкций против России за развязывание войны против Украины.

«Объединенные летные экипажи гарантируют, что на борту станции есть должным образом обученные члены экипажа для базового обслуживания и выхода в открытый космос», — пояснил представитель НАСА Джош Финч.

Взаимное соглашение позаботится о любых будущих чрезвычайных ситуациях, таких как проблема с любым космическим кораблем с экипажем, серьезные проблемы со здоровьем у экипажа или аварийная ситуация на борту, которая требует, чтобы экипаж и специальный корабль вернулись на Землю раньше, чем планировалось.

Первая миссия по договоренности, в которой примут участие астронавт НАСА Фрэнк Рубио и российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин, запланирована на конец сентября. Экипаж на российском космическом корабле «Союз» отправится на Международную космическую станцию.

Еще одна миссия, также запланированная на осень, будет осуществляться на американском космическом корабле Crew Dragon. В миссии, скорее всего, будет участвовать единственная женщина в списке действующих российских космонавтов Анна Кекина.

Каковы последствия продолжения сотрудничества в области космоса в других областях, нам может сказать только будущее. Но раньше решение будет лучшим, потому что не хочется, чтобы отношения скатились в эпоху холодной войны.