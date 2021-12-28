США и Россия обсудят вопросы Украины и безопасности в следующем месяце

Россия собрала Войска у границы с Украиной За последние несколько месяцев, что американская разведка расценила как подготовку к крупномасштабному вторжению в начале 2022 года. В заявлении Минобороны России в субботу говорится, что 10 000 солдат вернулись на свои постоянные базы после завершения обучения у границы с Украиной.

Администрация Байдена снова и снова делала Россия предупредила Он пригрозил экономическими санкциями из-за возможного вторжения в Украину, заявив, что США «готовы действовать, если и когда нам понадобится», в то время как США также стремятся к дипломатическим контактам с Россией.. Президент Джо Байден продолжить президенту России Владимиру Путину в начале этого месяца для снятия напряженности.

Россия требует гарантий безопасности от США и НАТО, включая обязательное обещание, что НАТО не будет расширяться на восток и не позволит Украине присоединиться к военному альянсу.

Байден ранее указывал, что США не пойдут на уступки в отношении будущего НАТО или Украины.

Подход президента Байдена к Украине был ясным и последовательным: Объединение альянса по двум направлениям: Сдерживание и дипломатия. Мы являемся союзником по вопросу о последствиях, с которыми может столкнуться Россия, если она будет действовать против Украины. «Нас также объединяет наша готовность вести принципиальную дипломатию с Россией», — говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности. Россия и НАТО также намерены провести отдельную встречу 12 января, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности. и пресс-атташе НАТО Она подтвердила CNN. Ожидается, что обе стороны примут участие во встрече ОБСЕ, намеченной на 13 января, сообщил официальный представитель США. «Когда мы садимся поговорить, Россия может высказать свои опасения, и мы также обсудим наши опасения по поводу деятельности России», — сказал представитель Совета национальной безопасности. «Мы будем придерживаться принципа Ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, В том числе Украина. Будут области, в которых мы сможем добиться прогресса, и области, в которых мы не сможем прийти к согласию. Вот что означает дипломатия ». Представитель Белого дома сообщил CNN, что официальные лица США планируют регулярно консультироваться с Украиной на той стороне, где будут проходить переговоры в следующем месяце, поскольку Украина не является членом двух из трех органов, запланированных на начало января для обсуждения будущего страны, а Россия — требуя, чтобы НАТО не расширялось на восток. READ Администрация Трампа снова помещает Кубу в черный список как «спонсор терроризма» | Внешняя политика США На вопрос, почему Белый дом планирует использовать диалог о стратегической стабильности между США и Россией, который традиционно посвящен переговорам по ядерному оружию, для переговоров по Украине и НАТО, чиновник сказал, что администрация хочет вместо этого использовать существующую координацию в качестве средства для переговоров. Создать новую специально для этого. Соединенные Штаты и Россия все еще то и дело обсуждаются в повестке дня. Чиновник сказал, что Белый дом считает, что переговоры будут более продуктивными в условиях деэскалации, но сказал, что статус переговоров не зависит от вывода российских войск. Этот чиновник сказал, что Белый дом по-прежнему считает дипломатию наиболее ответственным путем вперед, «даже если мы не получим всего, что хотим». Эта история обновлена.

Анна Чернова и Вероника Страквалорси из CNN внесли свой вклад в этот отчет.