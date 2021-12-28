США и Россия обсудят вопросы Украины и безопасности в следующем месяце

Россия требует гарантий безопасности от США и НАТО, включая обязательное обещание, что НАТО не будет расширяться на восток и не позволит Украине присоединиться к военному альянсу.
Байден ранее указывал, что США не пойдут на уступки в отношении будущего НАТО или Украины.
Россия и НАТО также намерены провести отдельную встречу 12 января, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности. и пресс-атташе НАТО Она подтвердила CNN.
Ожидается, что обе стороны примут участие во встрече ОБСЕ, намеченной на 13 января, сообщил официальный представитель США.
Представитель Белого дома сообщил CNN, что официальные лица США планируют регулярно консультироваться с Украиной на той стороне, где будут проходить переговоры в следующем месяце, поскольку Украина не является членом двух из трех органов, запланированных на начало января для обсуждения будущего страны, а Россия — требуя, чтобы НАТО не расширялось на восток.
На вопрос, почему Белый дом планирует использовать диалог о стратегической стабильности между США и Россией, который традиционно посвящен переговорам по ядерному оружию, для переговоров по Украине и НАТО, чиновник сказал, что администрация хочет вместо этого использовать существующую координацию в качестве средства для переговоров. Создать новую специально для этого. Соединенные Штаты и Россия все еще то и дело обсуждаются в повестке дня.
Чиновник сказал, что Белый дом считает, что переговоры будут более продуктивными в условиях деэскалации, но сказал, что статус переговоров не зависит от вывода российских войск. Этот чиновник сказал, что Белый дом по-прежнему считает дипломатию наиболее ответственным путем вперед, «даже если мы не получим всего, что хотим».
Эта история обновлена.
Анна Чернова и Вероника Страквалорси из CNN внесли свой вклад в этот отчет.
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