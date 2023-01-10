Организация Объединенных Наций — Соединенные Штаты во вторник обвинили поддерживаемых Кремлем российских военных подрядчиков во вмешательстве в их внутренние дела. Африкароссийских странах и «увеличивает вероятность развития насильственного экстремизма» в Сахельском регионе, который сталкивается с участившимися нападениями и ухудшением безопасности — Россия отрицает это обвинение.

Заместитель посла США Ричард Миллс, Генеральный секретарь ООН по Западной Африке и Сахелю На заседании Совета Безопасности Вагнер раскритиковал группу, обвинив ее военизированные формирования в неспособности противостоять террористической угрозе, разграблении ресурсов стран, нарушениях прав человека и создании угрозы для страны. Охрана и безопасность миротворцев и персонала ООН.

Политический советник Франции Исис Жаро-Дарно поддержала Миллса, заявив, что «модель», используемая наемниками Вагнера, оказалась «совершенно неэффективной в борьбе с терроризмом». Он сослался на «отвратительные» и разрушительные последствия его миссии и нарушения прав человека в Мали, включая предполагаемое убийство более 30 мирных жителей и разграбление природных ресурсов.

Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки сослался на проблемы с безопасностью в Мали и, в частности, в Буркина-Фасо. Нигерия и бассейн озера Чад, а также опасения распространения нестабильности на прибрежные страны Западной Африки. «Нельзя игнорировать дестабилизирующую роль, которую группа Вагнера играет в регионе. Они — часть проблемы, а не решение», — сказал он Палате представителей.

Заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева отвергла попытки «дискредитировать российскую помощь Мали», где у Москвы есть двустороннее соглашение о помощи переходному правительству, «и в других странах Африки».

«Некоторые страны сегодня подтвердили, что Россия грабит и разоряет ресурсы Африки и способствует росту террористической угрозы», — сказал он, обвинив неназванные страны в том, что они делают то же самое «во всем мире и в Африке». Это дестабилизировало весь регион в соседней Ливии.

«Обвинения против России удивительны, если принять во внимание здравый смысл», и подрывают африканских лидеров, пытающихся решить свои собственные проблемы и тех, с кем они хотят сотрудничать, сказал он.

Евстигнеева Вагнер не назвала группу. Группой руководит доверенное лицо президента России Владимира Путина Евгений Пригожин, а ее наемники обвиняются западными странами и экспертами ООН в многочисленных нарушениях прав человека в Африке, в том числе в Центральноафриканской Республике, Ливии и Мали.

Джованни Пиха, заместитель главы отделения ООН для Западной Африки и Сахеля, заявил совету, что «в значительной части региона вновь ухудшилась ситуация с безопасностью» из-за деятельности вооруженных групп, воинствующих экстремистов и криминальных сетей. В результате было закрыто более 10 000 школ по всему Сахелю, миллионы детей остались без образования, и было закрыто почти 7 000 медицинских центров.

Вооруженные группы борются за господство и контроль над ресурсами, а центральный Сахель «еще больше усугубляется беспрецедентным уровнем безопасности и гуманитарными проблемами, социально-политической нестабильностью, воздействием изменения климата и отсутствием продовольственной безопасности. Конфликт в Украине». Он добавил, что участившиеся атаки в странах, граничащих с Гвинейским заливом, угрожают транспортным артериям стран, не имеющих выхода к морю, расположенных дальше на север.

Согласно последнему докладу Генерального секретаря Антониу Гутерриша, опубликованному на этой неделе, более 18,6 млн человек в регионе испытывают «острую нехватку продовольствия», что на 5,6 млн больше, чем в конце июня 2022 года, в Буркина-Фасо, Нигере и Нигерии. Серьезное повреждение. Около 6,3 миллиона человек были перемещены через Сахель, что на 300 000 больше, чем в июне.

Евстигнеева из России заявила, что Москва разделяет обеспокоенность растущими террористическими угрозами в регионе, межэтническими и межэтническими конфликтами, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и массовым убийством мирных жителей боевиками во второй половине 2022 года.

Он указал на вывод 30 июня французских антитеррористических сил и Дакубы под командованием Европейской оперативной группы, что, по его словам, не согласуется с временным правительством Мали и оказывает «негативное влияние» на ситуацию с безопасностью в краткосрочной перспективе. Период.

«Однако, — сказал он, — уже есть определенный прогресс», и Россия «оказывает соответствующую помощь» Мали.

Миллс, заместитель посла США, заявил, что США глубоко обеспокоены безопасностью, гуманитарным и политическим кризисом в Сахеле, который привел к «резкому увеличению силы и влияния воинствующего экстремизма».

Он сказал, что проблема нуждается в «демократическом решении». «Мы также глубоко обеспокоены отступлением от демократии в регионе и настаиваем на возвращении демократически избранных правительств, возглавляемых народом».

Недавние перевороты в Западной Африке начались в Мали в 2020 году, затем в Гвинее в 2021 году, а затем в Буркина-Фасо в январе 2022 года.

Омар Альеу Турей, президент западноафриканской региональной группы Комиссии ЭКОВАС, сказал совету, что он рад сообщить, что изменения «неизбежны» в отношении важных выборов в трех странах, а голосование будет проходить в течение следующих двух лет.