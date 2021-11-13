США и Турция: это еще не конец, армия

31 октября президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в кулуарах встречи G-20 в Риме, положив конец неделям спекуляций о том, состоится ли такой саммит. Ранее в этом месяце кратковременный дипломатический кризис продемонстрировал, насколько натянутыми могут быть отношения между двумя странами.

Послу США в Анкаре Дэвиду Саттерфилду и девяти другим западным посланникам угрожали высылкой после того, как они потребовали освобождения заключенного в тюрьму турецкого филантропа Османа Кавалы, что турецкое правительство расценило как вмешательство в свои внутренние дела.

Встреча Байдена и Эрдогана — вторая в этом году — показала, что линии связи остаются открытыми. Но бесспорно, что отношения между Турцией и США находятся на рекордно низком уровне.

С турецкой стороны мнение о том, что Соединенные Штаты являются ненадежным союзником, который на самом деле стремится подорвать Анкару, росло и подпитывало антиамериканизм в течение последних пяти-шести лет. Решение Вашингтона в 2015 году вооружить курдские силы в Сирии, связанные с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара и ее западные союзники считают «террористической» организацией, а также обвинения в причастности США к попытке государственного переворота 2016 года против правительства Эрдогана — все это подпитывает эти настроения.

С точки зрения США, решение Турции укрепить тесные связи с Россией вызывает озабоченность. Покупка Турцией российских систем обороны С-400 в 2017 году вызвала шок в Вашингтоне, который опасался возрождения России.

Поставка современного оружия в Анкару в 2019 году привела к введению санкций в отношении турецких чиновников в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) год спустя. Что еще более важно, это привело к исключению Турции из международной федерации, стоящей за разработкой боевого самолета нового поколения F-35. Недавние заявления Эрдогана о том, что турецкое правительство собирается закупить еще одну партию зенитных ракетных комплексов С-400, возмутили Вашингтон.

Итак, при всей этой напряженности между ними, находятся ли Турция и Соединенные Штаты на пороге разделения? В основном нет. Ни Байден, ни Эрдоган не настаивают на полном разделении. Фактически, турецкое правительство надеется заключить сделку с администрацией Байдена на закупку 40 истребителей F-16 и 80 комплектов модернизации для модернизации устаревших военных самолетов. Турция стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, которые в основном состоят из F-16. Он также очень хочет вернуть первоначальный взнос в размере 1,4 миллиарда долларов за проект F-35.

В то время как все ее соседи, от Греции до России и Ирана, модернизируют свой военный потенциал, Турция не может позволить себе остаться позади. Несмотря на все стремление отстоять свою стратегическую независимость, Анкара по-прежнему полагается на западные военные технологии. Она также привержена НАТО, которая в эпоху неопределенности и когда Россия наращивает свою военную мощь на противоположном берегу Черного моря, остается центром национальной безопасности. Неудивительно, что большинство граждан Турции продолжают поддерживать членство в альянсе.

Слабая внутренняя экономика и быстро падающая лира, которая потеряла 80 процентов своей стоимости за последнее десятилетие, также подчеркивает зависимость Турции от международных финансовых рынков. Сценарий развода с США не сулит ничего хорошего для экономической стабильности. Если бы послы были изгнаны и разразился полномасштабный кризис с Западом, иностранные инвесторы массово сбросили активы, выраженные в лирах, что привело бы к падению курса валюты.

А Соединенным Штатам по-прежнему нужен, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, «так называемый стратегический союзник». Турецкие военные остаются ключевыми на восточном фланге НАТО, где Россия представляет собой серьезную проблему. Продажа Турцией дронов Bayraktar TB2 Украине, которые теперь используются против пророссийских сепаратистов на фронте Донбасса, демонстрирует их стратегическую ценность.

Анкара также поддержала все инициативы НАТО, направленные на успокоение союзников в Черном море, включая регулярные учения и ротацию военно-морских судов США и других стран-участниц соглашения. И последнее, но не менее важное: роль Турции на Ближнем Востоке и в Северной Африке, особенно в Ливии, где она конкурирует с Россией и в Сирии, является еще одной причиной для Вашингтона не блокировать Анкару. То же самое и в Афганистане, где Анкара не отказалась от своих планов сыграть свою роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула.

Соединенные Штаты и Турция работают в серой зоне. Альянс висит на волоске, но говорить о его распаде пока рано. Транзакции являются обычным делом, и обе стороны, вероятно, будут работать в индивидуальном порядке.

Таким образом, Байден и Эрдоган смогут ограниченно сотрудничать в НАТО. Сделка по F-16 также маловероятна, несмотря на противодействие Конгресса. Соединенные Штаты не будут встревожены новой турецкой операцией в Сирии, если правила разрешения конфликтов, установленные между двумя военными, будут действовать на местах. Тем не менее, он будет продолжать отслеживать взаимодействие Турции с Россией и все в большей степени с Китаем. Байден будет более откровенен в отношении внутренней политики Турции, в отличие от Трампа. В будущем трений наверняка будет больше.

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