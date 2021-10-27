США, Китай и Россия присоединяются к азиатскому саммиту на фоне региональных разногласий

КУАЛА-ЛУМПУР, Малайзия (AP) – Президент Джо Байден и премьер-министр Китая Ли Кэцян присоединятся к ежегодному саммиту 18 стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе по видеосвязи в среду в регионе, где мировые державы конкурируют за торговлю, Тайвань, демократию, человечество. человека и Пекин. Все активнее настойчивые действия на спорных территориях.

Президент России Владимир Путин также выступит на саммите стран Восточной Азии – крупномасштабном форуме по политическим вопросам, вопросам безопасности и экономике, организованном Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 членов.

Ожидается, что Всемирная организация здравоохранения проинформирует лидеров о пандемии, которая отбросила назад экономики 18 стран, которые составляют более половины населения мира и на которые приходится более 60% мирового ВВП.

В заявлении Белого дома в среду говорится, что Байден подтвердит поддержку США региональной инженерии под руководством АСЕАН и обсудит свое видение работы с союзниками и партнерами для решения проблем, стоящих перед Индо-Тихоокеанским регионом. Это был первый раз с 2017 года, когда президент США принял участие в саммите, который был частью трехдневной встречи на высоком уровне, организованной Брунеем, председателем АСЕАН в этом году.

Во время отдельной встречи с лидерами АСЕАН во вторник Байден объявил об инициативе на 100 миллионов долларов по усилению взаимодействия США с регионом перед лицом роста Китая как противника национальной и экономической безопасности. Байден охарактеризовал отношения США с блоком как “существенные”. Финансирование будет покрывать расходы на здравоохранение, новую климатическую инициативу, образование и программы по содействию экономическому восстановлению.

«Я хочу, чтобы вы все услышали непосредственно от меня о важности, которую Соединенные Штаты придают своим отношениям с АСЕАН», – сказал Байден. «Вы можете ожидать, что я буду общаться с вами».

Отношения между Вашингтоном и Пекином упали до нового минимума после их ухудшения при администрации бывшего президента Дональда Трампа, который занял конфронтационный подход в вопросах торговли, виз, дипломатического представительства и образовательных обменов.

Давний спор по Тайваню недавно разразился после того, как Байден заявил, что Соединенные Штаты имеют серьезное обязательство помочь самоуправляемому острову, который Китай утверждает как часть своей территории, защитить себя в случае нападения.

Соглашение о создании атомной подводной лодки США с Австралией и Великобританией также возмутило Китай, который претендует на большую часть спорного Южно-Китайского моря, и предупредил, что соглашение угрожает региональной стабильности.

Этот вопрос может быть поднят в ходе отдельной встречи в среду между лидерами Австралии и АСЕАН. Некоторые страны АСЕАН, такие как Индонезия и Малайзия, также опасаются, что соглашение может обострить напряженность в горячих точках, таких как Южно-Китайское море, и спровоцировать гонку вооружений.

Трехдневные встречи АСЕАН были омрачены дипломатическим кризисом после того, как управляемая военными Мьянма пропустила саммит в знак протеста против действий АСЕАН по предотвращению участия генерала Мин Аунг Хлаинга, чьи силы захватили власть в феврале.

Критика Мьянмы со стороны АСЕАН стала наиболее смелой после того, как посланнику блока было отказано в доступе к свергнутому лидеру Аунг Сан Су Чжи и другим политическим заключенным в рамках предложенного диалога по смягчению кризиса, в результате которого осталось более 1100 протестующих, в основном антивоенных.

Мьянма отказалась послать на саммит младшего представителя и раскритиковала действия АСЕАН, назвав их несовместимыми с принципами блока о невмешательстве в дела друг друга и единогласном принятии решений.

Байден во вторник осудил вооруженные силы Мьянмы за использование «ужасающего насилия» против протестующих и пообещал США поддержать возвращение страны к демократии.

В заявлении, опубликованном главой блока после саммита во вторник, лидеры блока призвали Мьянму предоставить своему посланнику, второму министру иностранных дел Брунея Ириану Юсуфу полный доступ ко всем партиям и освободить политических заключенных.

Уважая принцип невмешательства АСЕАН, блок заявил, что он также должен достичь баланса в отношении верховенства закона, надлежащего управления, демократии и конституционного правления в ситуации Мьянмы.

«Мы подтвердили, что Мьянма остается членом семьи АСЕАН, и признали, что Мьянме нужно время и политическое пространство, чтобы справиться со своими многочисленными и сложными проблемами», – заявила группа.

____

Об этом сообщил Кармини из Джакарты, Индонезия. Репортеры Associated Press Джим Гомес в Маниле, Филиппины, и Кико Росарио и Грант Пик в Бангкоке внесли свой вклад в этот отчет.