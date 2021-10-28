США, Китай и Россия тестируют новую тактику космической войны: сидение, жужжание, выдача себя за другое лицо, слежка – прорыв защиты, прорыв защиты

Китай продемонстрировал свою способность отслеживать и маневрировать спутником с удивительно высокой степенью точности, что позволило китайским военным обнаружить приближающийся американский спутник, а затем переориентировать его спутник от американской птицы всего за 24 часа. , судя по ранее неизвестному видеоигру.



Во время июльского инцидента 2021 года USA 271, спутник космических наблюдений положить секрет По данным ВВС и орбитальных наук, он приближается к китайскому спутнику SJ-20, самому тяжелому спутнику Китайской Народной Республики и одному из самых современных. Американский спутник, входящий в состав Программа осведомленности о геосинхронном космосе (GSAPP), параллельно заштрихуйте китайскую птицу. Но затем китайцы четко обнаруживают американский спутник и быстро убирают его. (Совет от профессионалов: если вы присмотритесь, то сможете увидеть, насколько близко находятся два спутника, посмотрев под «полосами» на видео ниже.)

Это редкий взгляд на часто высоко оцениваемую область конфронтации между нациями и государствами в космосе – и возможную будущую тактику космической войны – сделанную КОМСПОК, компанией, которая предоставляет информацию о космическом слежении и другую информацию частным компаниям и правительствам. Поскольку военные США отслеживают объекты в космосе, они ограничивают данные об объектах, имеющих значение для национальной безопасности, особенно о шпионских устройствах США. КОМСПОК предоставил для этого отчета несколько видеороликов, демонстрирующих различные взаимодействия с Breaking Defense.

«Они начинают выполнять калибровочные маневры, и это очень, очень маленькие маневры, поэтому это сложно. Речь идет о том, чтобы получить правильную систему, которая может обрабатывать и обнаруживать эти небольшие маневры, когда вы очень близко», – сказал Джим Купер, сотрудник COMSPOC. Лидер космической осведомленности.

В другом примере, относящемся только к китайскому космическому кораблю, Народно-освободительная армия Китая В 2018 году он запустил и развернул, как подозревают Соединенные Штаты, противокосмический спутник, известный как TJS 3 (Tongxin Jishu Xian). По данным COMSPOC, TJS 3 занял позицию на геостационарной орбите (GEO), параллельную апогейному двигателю (разгонный блок ракеты).

«Видишь ли, вдруг они Они оба были там, они маневрировали, чтобы изменить свои орбиты, и делали они это в одно и то же время, а затем точно так же, – объяснил Купер инцидент в мае 2019 года. Другие. И вы можете видеть, что двигатель Apogee Kick, который по сути представляет собой корпус ракеты, теперь летает туда, где раньше была космическая платформа TJS 3 », – сказал он.

Почему остатки ракеты на верхней ступени на СОО внезапно запустили двигатели и начали двигаться параллельно спутнику, который они помогли вывести на орбиту?



«Мы думаем, что здесь происходит разработка, экспериментирование и проверка того, что мы называем тактикой, техникой и процедурой, TTP, для обмана вражеской сети для SSA. [space situational awareness]- подумал Купер.

Маневр произошел как у терминатора дня и ночи Прошло успешно к. «Мы думаем, что они рассчитали это так, чтобы, если бы оптический телескоп попытался заглянуть туда и увидеть этот маневр, они не смогли бы его догнать», – сказал он.

Страна, наблюдающая за китайской птицей, увидит израсходованный корпус ракеты (ударный двигатель), который теперь сидит на месте полезной нагрузки и принимает ударный двигатель за спутник. Сразу после этого TGS 3 покидает зону – очень большой маневр. Купер говорит, что это может дать Китаю несколько дней свободы, в течение которых он сможет «перестать делать вещи, которые потенциально могут угрожать», в то время как другая страна сбилась с пути. китайский язык Спутник.

Безусловно, Китай не одинок в своей способности перемещать и контролировать свои спутники. И Россия, и США неоднократно демонстрировали эту способность. Конечно, как знают опытные наблюдатели за космосом, у спутника, который может двигаться с высокой точностью, может быть множество применений.

«Сегодня в космосе происходят хорошие вещи, которые включают такие вещи, как обслуживание на орбите, дозаправка, утилизация по окончании срока службы; все эти виды процессов требуют, чтобы спутники находились очень близко друг к другу и в некоторых случаях держались вместе», – сказал Купер. “но […] Вы также можете намеренно совершать возмутительные или угрожающие вещи, используя ту же технологию. Какова настоящая цель, когда мы это смотрим? “

Купер сказал, что намерение “определенно” интересует Космические силы и Космическое командование.

«С идеей осознания космоса приходит понимание цели деятельности, которую они видят», – сказал он.

На видео выше показано, как в ноябре 2019 года российский спутник Луч / Олимп приблизился к американскому коммерческому спутнику Intelsat 36, который обслуживает страны Африки к югу от Сахары и Азию, на расстояние 1,8 км.

«Если бы они сделали что-то подобное рядом с другим спутником, это, вероятно, было бы сочтено безответственным поведением», – сказал Купер. «Даже если у них есть точный SSA для определения орбиты Intelsat 36, вы не знаете, что Intelsat 36 будет делать дальше».

Например, Intelsat может планировать маневр. Если это произойдет, отметил Купер, он может «попасть в катастрофическое столкновение, потому что они находятся так близко друг к другу, что ни один из них не знает, что делал другой спутник».

Intelsat уже сталкивался с подобным поведением раньше, в 2015 году, когда спутник «Луч» находился между двумя спутниками Intelsat на пять месяцев. В то время в космических новостях сообщалось, что это привело к Тайные встречи официальных лиц правительства США.

Это российский спутник не пришелВы должны пройти через Intelsat 36, как показано на видео ниже, которое показывает год до спутника, Роза По более чем двадцати спутникам он часто останавливается возле них.

В 2018 году министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли заявила, что за год до того, как космический корабль Луч / Олимп приблизился к Афине-Фидус, франко-итальянскому спутнику, запущенному в 2014 году, который использовался для безопасной военной связи и планирования операций. Ассошиэйтед Пресс. «Попытка выслушать своего соседа не только недружелюбна, но и называется шпионажем», – сказал тогда Барли. Конечно, многое из того, что происходит в космосе, – это шпионаж, и Шпионаж не является незаконным.

Но что такое поведение говорит о возможностях России?

«Во-первых, имеют ли они очень точное представление о состоянии космоса на спутнике Intel, чтобы точно знать, где он находится», – сказал Купер. «Но то, что они делают, по крайней мере, насколько мы можем заключить, – это приближение достаточно близко к этим другим спутникам, и вы видите, с точки зрения времени, они остаются рядом с этими другими спутниками в течение недель или месяцев за раз. И что они вероятно сделать это войти в это [satellite’s] Отправляйтесь с Земли и собирайте с нее разведданные [operator’s] передача на этот спутник “.

Купер назвал действия российского спутника “явно провокационным поведением”.

«Это явно беспокоит с точки зрения коммерческих космических технологий, и если вы – министерство обороны, вы хотите обращать внимание на такие вещи», – сказал он. «Но, очевидно, одна страна может делать что-то с одним из своих спутников в отношении другого из своих спутников, и кто скажет, что они не могут этого сделать, верно?»

«Пока что Китай реализовал так называемые приближения (RPO) только через свои спутники», – сказал Брайан Виден, старший военный космический эксперт в Secure World Foundation. «Насколько мне известно, Китай никогда не делал RPO со спутниками другой страны», – сказал он.

Он сказал, что США не публиковали общедоступные данные о RPO спутников США до конца 2019 года, когда они начали публиковать некоторые данные.

«Видимо, хм [DoD] Множественные обзоры о том, как улучшить взаимодействие. Они начинают предоставлять более предварительную информацию о некоторых из этих секретных материалов, но не все время и не всегда », – сказал Виден.

Теперь все это не является нарушением международного права. Но эти сильно сходящиеся подходы, затенение, спуфинг и другие действия увеличивают риск столкновений.

«Все это объясняет, почему США, России и Китаю срочно необходимо обсудить контрольные показатели, когда речь идет о военных подходах и деятельности в ГЕО», – сказал Виден.

указал на Конвенция 1972 года о морских авариях Между СССР и США как наглядный пример. «Нам нужна конвенция о космических катастрофах».

Одна из основных причин такого соглашения – уменьшить быстро растущую проблему космического мусора. Министерство обороны в настоящее время отслеживает более 27000 объектов в космосе, большинство из которых являются обломками – например, объекты неработающих ракет, согласно данным НАСА.