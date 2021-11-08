США конфисковали 6 миллионов долларов в качестве выкупа и, как ожидается, обвинят Украину в крупной кибератаке.

Кристина Карига и Шон Лингас, CNN

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (CNN). Сотрудники правоохранительных органов конфисковали около 6 миллионов долларов в качестве выкупа, и ожидается, что в понедельник Министерство юстиции США объявит, что оно предъявило обвинение украинскому подозреваемому в совершении июльского нападения. Атака программ-вымогателей CNN стало известно об американской компании, взломавшей преследование киберпреступников администрацией Байдена.

Ярослав Васинский, гражданин Украины, арестованный в Польше в прошлом месяце, должен столкнуться с обвинениями США в распространении программы-вымогателя REvil, которая использовалась во взломах, которые обошлись американским компаниям в миллионы долларов. 4 июля Васинский осуществил атаку с помощью программы-вымогателя в минувшие выходные на базирующуюся во Флориде компанию по разработке программного обеспечения Kaseya, которая заразила до 1500 компаний по всему миру, согласно обвинениям, которые, как ожидается, будут обнародованы Министерством юстиции.

Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и сговоре с целью отмывания денег, среди прочего, Васинскому и другому предполагаемому сотруднику организации REvil, гражданину России Евгению Полянину, будут предъявлены обвинения. Ожидается, что в рамках расследования власти конфисковали не менее 6 миллионов долларов средств, предположительно связанных с выплатами выкупа, полученными Поляниным, как ожидается, объявят официальные лица США.

22-летний Васинский содержится в Польше в ожидании процедуры экстрадиции в США, а 28-летний Полянин остается на свободе.

Банкротство правоохранительных органов — одно из самых эффективных действий на сегодняшний день в многоаспектной войне администрации Байдена с программами-вымогателями, которая усилилась после того, как в этом году в Соединенных Штатах произошла серия взломов, нанесших ущерб компаниям критически важной инфраструктуры. В то время как некоторые группы программ-вымогателей продолжали взламывать американские компании и требовать оплаты, другие в последние месяцы замолчали.

Официальные лица США продолжали дипломатические отношения с правительством России, вводя санкции в отношении криптовалютных бирж и призывая компании усилить свою киберзащиту. Но эксперты говорят, что надевание наручников на операторов программ-вымогателей является важной частью стратегии США по пресечению атак. Европол объявил в понедельник, что румынские власти арестовали на прошлой неделе двух предполагаемых активистов REvil. А также Власти Южной Кореи В прошлом месяце россиянин, обвиненный в принадлежности к другой преступной группировке, заразившей миллионы компьютеров по всему миру, был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Среди множества кибер-мошенников REvil был отмечен серией дерзких атак. Сообщается, что в начале этого года группа запросила у Apple 50 миллионов долларов после взлома одного из поставщиков технологического гиганта.

ФБР также обвинило REvil в майской атаке программ-вымогателей на JBS USA, на долю которого приходится примерно пятая часть производства говядины в США. Авария вынудила JBS временно приостановить производство на предприятиях в Австралии, Канаде и США. JBS заплатила хакерам 11 миллионов долларов за разблокировку их систем.

Revell пережил несколько нестабильных месяцев. Сайты, которые группа использовала для выкупа и позора жертв, перестали работать после взлома Касеи. Появляется в сентябре. Но в прошлом месяце группа была снова закрыта после того, как иностранное правительство и киберкомандование, хакерское подразделение вооруженных сил США, взломали компьютерную инфраструктуру группы, по словам Отчет The Washington Post.

Президент Джо БайденВ июне он попросил президента России Владимира Путина принять меры против преступных хакеров, которые держат американские компании в заложниках. Но российское правительство исторически неохотно преследовало киберпреступников на своей территории до тех пор, пока хакеры воздерживались от нанесения ударов по российским целям.

Со времени саммита Байден-Путин «мы не видели кардинального изменения обстановки», — заявила заместитель прокурора США Лиза Монако. Для Ассошиэйтед Пресс прошлая неделя. Только время покажет, что Россия может сделать на этом фронте ».

Чтобы усилить давление, Госдепартамент на прошлой неделе объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за основную информацию о хакерах, стоящих за так называемой программой-вымогателем DarkSide, которая вынудила крупного американского поставщика топлива Colonial Pipeline прекратить работу на несколько дней в мае.

Ни одно действие закона не станет смертельным ударом по прибыльной экономике трансграничных программ-вымогателей.

По данным Chainalysis, компании, отслеживающей криптовалюту, в 2020 году жертвы атак с использованием программ-вымогателей заплатили выкуп почти в 350 миллионов долларов. Но это число, вероятно, всего лишь часть цифрового вымогательства, имевшего место в том году. Жертвы, которые не платят выкуп, могут потратить миллионы долларов на восстановление своей компьютерной инфраструктуры.

Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил законодателям США в сентябре, что бюро расследует более 100 различных типов программ-вымогателей.

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