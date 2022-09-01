США награждают военнослужащих, участвовавших в эвакуации из Афганистана > Министерство обороны > Новости Министерства обороны

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС. Генерал Пэт Райдер заявил, что все подразделения, участвующие в операции «Отступление из Афганистана» — операции «Союзническая гавань» и операции «Приветствие союзников» — будут награждены похвальной наградой подразделения или эквивалентной.

Во время пресс-конференции Райдер сказал, что президент Джо Байден поручил министру обороны Ллойду Дж. 2021 г., чтобы определить те подразделения или отдельных лиц, которые соответствуют высоким стандартам Президентского отдела цитирования или соответствующих индивидуальных наград».

На этой неделе исполняется год со дня падения Кабула. Это было время большой неразберихи и усилий, когда американские войска захватили аэропорт Кабула и отчаянно расправились с афганскими союзниками, пытавшимися вырваться из когтей талибов.

«Эта миссия включала обслуживание тех, кто взял на себя ответственность за помощь в эвакуации более 124 000 афганцев во время одной из крупнейших, самых сложных и самых опасных гуманитарных операций в военной истории США», — говорится в письменном заявлении Остина. «Никакие другие военные не смогли бы спасти столько жизней в таких сложных условиях за такое короткое время — не только благодаря нашим воздушным перевозкам или логистическим возможностям, но, прежде всего, благодаря невероятному состраданию, мастерству и самоотверженности американских военнослужащих».

Операция не была бесплатной, поскольку 13 военнослужащих погибли в результате нападения на ворота аббатства в аэропорту.

«Никакие слова не могут должным образом почтить действия, за которые мы признаем эти награды», — написал Остин. «Что отражают эти награды — и что, я надеюсь, будут чувствовать получающие их подразделения — это благодарность и любовь нашего народа. Я надеюсь, что эти награды послужат напоминанием каждому военнослужащему, носящему их, за жизни, которые они помогли спасти. нации и Министерству обороны за их службу».

Райдер также ответил на вопросы об операциях в Украине во время своей пресс-конференции. Он сказал, что США очень чувствительны к отсутствию прогресса по украинцам. «Я не буду говорить о тактическом уровне или деталях боя», — сказал он. «Что я скажу, так это то, что нам известно об украинских военных операциях, которые продвинулись вперед и в Херсонской области, нам известно в некоторых случаях об отступлении российских частей», — добавил он.

По словам Райдера, важно дать украинским военным время и пространство, необходимые для проведения операций. Он отметил, что в центре внимания Соединенных Штатов «по-прежнему находится работа с украинцами и нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы у них было все необходимое для борьбы с Россией дома».

Райдер также сказал, что группа ООН из Международного агентства по атомной энергии находится недалеко от Запорожской атомной электростанции в Украине, но он не уверен, начала ли группа свою миссию по инспекции станции и помощи в обеспечении безопасности атомной станции, которая забрала место в бою. между Россией и Украиной. «Мы, безусловно, приветствуем, прежде всего, присутствие в регионе Международного агентства по атомной энергии», — сказал он. «Что касается боевых действий в этом районе… Мы продолжаем наблюдать периодические бомбардировки в этом районе, и мы призываем все стороны обеспечить безопасность электростанции по понятным причинам. Мы также призываем Россию предоставить команде МАГАТЭ возможность идите туда и делайте свою работу».

Наконец, Райдер объявил, что министр обороны Остин и генерал армии Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, на следующей неделе отправятся на базу ВВС Рамштайн в Германии, чтобы провести встречу Контактной группы по обороне Украины. «Это будет пятая встреча UDCG, третья лично и вторая в Рамштайне с тех пор, как эта группа была сформирована в апреле», — сказал Райдер. К ним присоединятся министры обороны и высокопоставленные военные чиновники из более чем 50 стран. [from] по всему миру, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине и продолжить нашу тесную координацию по обеспечению украинского народа необходимыми средствами для защиты от неоправданной и незаконной агрессии России».

По словам Райдера, после встречи Остин также вылетит 9 сентября в Чешскую Республику, чтобы встретиться со своим коллегой и обсудить двусторонние вопросы безопасности.