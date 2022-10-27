США надеются переориентировать отношения с Саудовской Аравией на сокращение добычи нефти

ВАШИНГТОН — Госсекретарь США заявил в среду, что Соединенные Штаты пересмотрят свои отношения с Саудовской Аравией в связи с решением королевства поддержать Россию через… Согласие сократить добычу нефти В следующем месяце этот шаг, подтвержденный Белым домом, поможет Москве в военных действиях против Украины.

Ранее в этом месяце лидеры Саудовской Аравии решили присоединиться к России и возглавить картель производителей нефти, чтобы объявить о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в день, что может поднять цены и помочь России. Москва много тратит на войну в Украине.

Министр Энтони Дж. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжают считать решение, объявленное 5 октября в Вене ОПЕК+, в которую входят 23 нефтедобывающие страны и Россия, «ошибкой».

«Мы не стеснялись объяснять, в какой степени мы считаем это неправильным решением и фактически ничего не делаем для продвижения наших интересов», — сказал он в интервью вашингтонскому офису Bloomberg News. Он также сказал, что переоценка американо-саудовских отношений будет проведена «очень обдуманно, в консультации с членами Конгресса, как сказал президент, чтобы гарантировать, что отношения наилучшим образом отражают наши собственные интересы».