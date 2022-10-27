США надеются переориентировать отношения с Саудовской Аравией на сокращение добычи нефти

ВАШИНГТОН — Госсекретарь США заявил в среду, что Соединенные Штаты пересмотрят свои отношения с Саудовской Аравией в связи с решением королевства поддержать Россию через… Согласие сократить добычу нефти В следующем месяце этот шаг, подтвержденный Белым домом, поможет Москве в военных действиях против Украины.
Ранее в этом месяце лидеры Саудовской Аравии решили присоединиться к России и возглавить картель производителей нефти, чтобы объявить о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в день, что может поднять цены и помочь России. Москва много тратит на войну в Украине.
Министр Энтони Дж. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжают считать решение, объявленное 5 октября в Вене ОПЕК+, в которую входят 23 нефтедобывающие страны и Россия, «ошибкой».
«Мы не стеснялись объяснять, в какой степени мы считаем это неправильным решением и фактически ничего не делаем для продвижения наших интересов», — сказал он в интервью вашингтонскому офису Bloomberg News. Он также сказал, что переоценка американо-саудовских отношений будет проведена «очень обдуманно, в консультации с членами Конгресса, как сказал президент, чтобы гарантировать, что отношения наилучшим образом отражают наши собственные интересы».
Официальные лица Саудовской Аравии заявляют, что ОПЕК+ принимает свои решения на основе экономического анализа рынка нефти, а не политических целей. Они также говорят, что не работают в тесном контакте с Россией по нефтяной политике.
Г-н Блинкен сказал, что правительство США знало, что Саудовская Аравия предприняла некоторые шаги, чтобы помочь Украине после объявления ОПЕК+, в том числе поддержала недавнюю резолюцию ООН, осуждающую аннексия России Из областей Украины, оккупированных российскими войсками, и Реклама Эр-Рияд планирует предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь в размере 400 млн долларов.
«Оба явления — позитивные», — сказал г-н Блинкен. «Они не компенсируют принятое ОПЕК плюс решение по добыче, но мы это принимаем к сведению», — добавил он.
Соединенные Штаты и их союзники ввели радикальные экономические санкции против России после того, как в феврале она начала крупномасштабное вторжение в Украину, но Россия продолжает получать значительные доходы от экспорта нефти из-за высоких мировых цен на нефть. Заявление ОПЕК+ еще не привело к росту цен на нефть, но официальные лица США наблюдают за тем, что произойдет, когда сокращение добычи вступит в силу в ноябре.
Соединенные Штаты и их европейские союзники также пытаются внедрить сложный механизм Введение ограничения цен на российскую нефть В то же время в начале декабря вступает в силу частичный запрет Европы на товар. А объявление ОПЕК+ в октябре усложняет эти обсуждения.
В конце сентября официальные лица США поспешили попытаться убедить Саудовскую Аравию не возглавлять ОПЕК+ в объявлении о сокращении добычи, но их усилия потерпели неудачу. официальные лица США считают, что они Вы можете заключить специальную сделку В мае власти Саудовской Аравии подтолкнули саудовцев к ОПЕК+ объявить о постепенном увеличении добычи нефти в течение осени, чтобы помочь снизить высокие цены на нефть. Официальные лица Саудовской Аравии выступают против этого, заявляя, что действуют на рыночных условиях.
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