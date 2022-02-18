США надеются сдержать вторжение России в Украину

МЮНХЕН. Президент Байден и его главные помощники признали, что они рискуют авторитетом Америки, поскольку они постоянно бьют тревогу, что Россия находится всего в «нескольких днях» от того, чтобы разжечь неспровоцированную наземную войну в Европе, которая может убить десятки тысяч украинцев в первые часы ее начала. , и снова погрузить мир во что-то похожее на холодную войну.

Но помощники Байдена говорят, что готовы пойти на этот риск.

По их словам, их скорее обвинят в преувеличении и запугивании, чем окажутся правыми, если это необходимо, чтобы удержать президента России Владимира Путина от продолжения вторжения, которое, как они опасаются, не остановится у границ Украины.

«Если Россия не вторгнется в Украину, мы будем рады тому, что Россия изменила курс и доказала, что наши ожидания неверны», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен в четверг утром в Совете Безопасности ООН в выступлении г-на Блинкена. Байден попросил его дать всего несколько часов назад. «Это был бы гораздо лучший результат, чем тот путь, на котором мы сейчас находимся. Мы с радостью примем любую критику от кого бы то ни было».

«Я здесь сегодня не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы предотвратить ее», — заявил он, косвенно ссылаясь на известное, но лживое дело Колина Пауэлла, также представленное в ООН, о том, почему США и их союзники должны разоружить Саддама. Хусейн.