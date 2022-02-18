США надеются сдержать вторжение России в Украину

МЮНХЕН. Президент Байден и его главные помощники признали, что они рискуют авторитетом Америки, поскольку они постоянно бьют тревогу, что Россия находится всего в «нескольких днях» от того, чтобы разжечь неспровоцированную наземную войну в Европе, которая может убить десятки тысяч украинцев в первые часы ее начала. , и снова погрузить мир во что-то похожее на холодную войну.
Но помощники Байдена говорят, что готовы пойти на этот риск.
По их словам, их скорее обвинят в преувеличении и запугивании, чем окажутся правыми, если это необходимо, чтобы удержать президента России Владимира Путина от продолжения вторжения, которое, как они опасаются, не остановится у границ Украины.
«Если Россия не вторгнется в Украину, мы будем рады тому, что Россия изменила курс и доказала, что наши ожидания неверны», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен в четверг утром в Совете Безопасности ООН в выступлении г-на Блинкена. Байден попросил его дать всего несколько часов назад. «Это был бы гораздо лучший результат, чем тот путь, на котором мы сейчас находимся. Мы с радостью примем любую критику от кого бы то ни было».
«Я здесь сегодня не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы предотвратить ее», — заявил он, косвенно ссылаясь на известное, но лживое дело Колина Пауэлла, также представленное в ООН, о том, почему США и их союзники должны разоружить Саддама. Хусейн.
Г-н Байден и г-н Блинкен не скрывают своего подозрения, что их последние, казалось бы, все более отчаянные попытки предотвратить катастрофу, скорее всего, потерпят неудачу. Серия эскалаций в четверг усилила их пессимизм. Поддерживаемые Россией силы в Донбассе, по-видимому, несут ответственность за взрыв школы, а позже заявили, что подверглись обстрелу со стороны украинских сил. Именно такие инциденты г-н Блинкен предупредил использовать в качестве предлога для оправдания вторжения.
В пятницу днем Байден проведет телефонный разговор с трансатлантическими лидерами по поводу наращивания Россией вооруженных сил на границах Украины и продолжающихся усилий по сдерживанию и дипломатии.
В четверг Россия признала высылку дипломата № 2 из посольства США в Москве и направила в Вашингтон противоречивую ноту, высмеивая обвинения в планировании вторжения. Она заявила, что такие действия не планируются, а затем предупредила, что применит «меры «военно-технического характера», если Запад не выполнит свои требования безопасности с помощью «юридически обязывающих гарантий»». военно-технические средства для г-на Путина, но официальные лица в Вашингтоне ожидают, что это будет включать в себя все, от электронного оружия до перемещения ядерного оружия вблизи Западной Европы или Соединенных Штатов).
В то время как г-н Байден настаивал на том, что «у нас есть все признаки того, что они готовы отправиться в Украину», растущее число дипломатов и лидеров, стекающихся в Мюнхен на ежегодную конференцию по безопасности, заявили, что они верят, что лучшее, на что они могут надеяться, это отсутствие вторжения. . — Но длительная блокада Украины. При таком сценарии Путин может делать все, что угодно, кроме отправки своих войск через границу — кибератаки, убийства, заговоры с целью государственного переворота и сокращение торговли — в надежде свергнуть правительство без введения санкций.
«Я чувствую, что он будет избегать открытого пересечения границы с российскими войсками и будет стремиться к меньшему количеству вариантов», — заявил в четверг Дуглас Лют, бывший заместитель советника по национальной безопасности и бывший посол США в НАТО.
По словам г-на Лотта, ему нравится это положение. «Все заботятся о нем, как никогда раньше. И он чувствует себя хозяином положения».
Все происходит на поверхности. За кулисами помощники Байдена изучают комментарии г-на Путина в поисках доказательств того, что, по его мнению, он, возможно, переоценил свою руку, и что его военное наращивание преуспело в объединении 30 обычно разделенных естественным образом стран, составляющих НАТО. .
Г-н Путин вдохнул новую жизнь в альянс, который годами пребывал в замешательстве относительно своей цели после того, как потерял противника, для сдерживания которого был создан, — Советский Союз. Теперь сдерживание возвращается. Европейские союзники в значительной степени, хотя и неохотно, поддержали план санкций, который исключит технологии из российской промышленности и отрежет ее крупные банки от мировых финансовых рынков.
В то время как российский лидер усердно работал над тем, чтобы оградить свою экономику от шока, вызванного санкциями (у правительства есть большой военный фонд и небольшой долг), Путин, возможно, ищет бреши, чтобы использовать их, не рискуя своей экономикой.
В четверг г-н Байден продолжил извлекать выгоду из того факта, что это первый крупный геополитический кризис, произошедший в мире разведданных из открытых источников, что позволяет легко назвать российский обман.
Американцам не нужны фотографии самолетов-шпионов, которые Джон Ф. Кеннеди показал им в 1962 году, когда он разоблачил наращивание советских ракет на Кубе, чтобы заставить российского лидера Никиту Хрущева пойти на секретную сделку.
В этом случае одни из лучших доказательств существуют в незасекреченном мире. На телевидении, новостных сайтах и в Твиттере спутниковые изображения частных компаний, таких как Maxar, помогают урегулировать споры о том, действительно ли Путин отправляет какие-то войска для вывода или, как утверждают американцы, он добавляет более 150 000 военнослужащих, включая Путина. . Путин. По словам Байдена, они концентрируются на границе с танками и ужасающим набором ракет.
Так что реальных споров о том, что происходит на границах Украины, нет. Огневая мощь готова это увидеть, и это часть стратегии г-на Путина по принуждению. Единственная оставшаяся загадка — это то, что Путин планирует с ними делать. Сначала официальные лица США полагали, что он планировал использовать их, чтобы запугать украинское правительство, заставить его отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО в неустановленное время в будущем и остановить его дрейф в сторону Запада.
Я понимаю рост напряженности вокруг Украины
Затем, после того как в декабре г-н Путин опубликовал предложенный «договор», у него, похоже, появился более масштабный план: изгнать силы США и НАТО из стран бывшего советского блока, вступивших в НАТО, и откатить назад созданный тогда мировой порядок. . Распад СССР 31 год назад. Две недели назад оценка США снова изменилась: Путин, сотрудники разведки и военные заявили, что он нацелен на Киев, столицу Украины, после того как пришли к выводу, что одни только кибератаки и саботаж вряд ли заменят правительство. Только крупномасштабное вторжение сделает это.
Таким образом, администрация Байдена пытается проверить г-на Путина на прочность. Если проблема может быть решена путем переговоров по новому соглашению о контроле над вооружениями, которое снимает опасения г-на Путина по поводу объектов противоракетной обороны в Польше и Румынии или баз вокруг России и военных учений НАТО, то есть возможность для заключения сделки, эти два человека. Он сказал. Они сказали, что есть возможности для пересмотра Минских соглашений, набора обязательств, взятых на себя Украиной и Россией после аннексии Крыма. Его избирательно игнорировали обе стороны.
Но кажется маловероятным, что американские официальные лица и многие европейские дипломаты, проникшие в Мюнхен, где г-н Путин сделал все эти расходы и все эти усилия, подвергая его наследие испытанию, только для того, чтобы подстроиться под рамки нынешней системы. . Он хочет его сердце.
С тех пор как г-н Путин пришел к власти 20 лет назад, «Россия бросила вызов этому приказу», — написала в Journal of Foreign Affairs Анджела Стинт, ученый из Института Брукингса и бывший глава национальной разведки по России и Евразии. «Нынешний кризис, в конечном счете, связан с перекройкой Россией карты после холодной войны и ее стремлением восстановить свое влияние на половину Европы, основываясь на утверждении, что это гарантирует ее безопасность».
Это не значит, что выхода нет.
Во время кубинского ракетного кризиса, который был самым близким к ядерному разрушению в мире во время холодной войны, г-н Хрущев, наконец, забрал свои ракеты домой в обмен на секретное обещание, которое г-н Кеннеди дал несколько месяцев спустя, уничтожить американские ракеты «Юпитер». Турция, где их ядерные боеголовки находились в пределах досягаемости Советского Союза.
Это исторический пример, который остался на заднем плане дискуссий в Ситуационной комнате о том, как вести переговоры с г-ном Путиным, по словам двух участников, которые описали дискуссии на условиях анонимности. Когда в своем выступлении в четверг г-н Блинкен предложил встретиться со своим российским коллегой в Европе на следующей неделе и, в конечном итоге, провести «саммит ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения понимания наших общих проблем безопасности», это был частью поиска современного сверстника.
Мистеру Байдену не привыкать к таким компромиссам. Он, возможно, последний политик, все еще работающий в Вашингтоне и играющий ключевую роль в дискуссиях о том, как урегулировать споры о давно забытых договорах о контроле над вооружениями с Советским Союзом, называемых ОСВ-1 и ОСВ-2. На пресс-конференции в январе он уже указывал, что Украина не будет принята в НАТО надолго, давая понять Москве, что есть возможность договориться.
Может быть. Но к следующей неделе высокопоставленный представитель администрации сказал поздно вечером в четверг, что может быть слишком поздно.
Майкл Д Участвовал в репортажах из Вашингтона, округ Колумбия.
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