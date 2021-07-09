США наложили санкции на 34 компании в отношении Китая, России, Ирана

Соединенные Штаты объявили о санкциях против 34 компаний в связи с их отношениями с Китаем, Россией и Ираном. (Файл)

Вашингтон:

В пятницу Соединенные Штаты объявили о санкциях против 34 компаний и других организаций, связанных с вооруженными силами Китая и политикой в ​​отношении уйгурского мусульманского меньшинства, а также для облегчения экспорта в Россию и Иран.

Группе было «разрешено участвовать или рисковать деятельностью, которая противоречит внешней политике США и интересам национальной безопасности», – говорится в заявлении Министерства торговли США.

Четырнадцать из них находятся в Китае и участвуют в его политике в отношении уйгуров и других этнических меньшинств в северо-западном регионе Синьцзян, где Пекин «продолжает совершать геноцид и преступления против человечности», говорится в докладе.

Еще пять участвовали в оказании помощи китайским военным в приобретении лазеров и других технологий для модернизации своих вооруженных сил.

Министерство торговли сообщает, что восьми компаниям было разрешено экспортировать американские технологии в Иран, а семь компаний были арестованы за связи с российскими военными.

«Мы продолжим активно использовать экспортный контроль, чтобы привлечь к ответственности правительства, корпорации и отдельных лиц за попытки приобщить американское происхождение к злоупотреблениям в таких странах, как Китай, Иран и Россия», – заявила министр торговли Джина Раймонто.

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