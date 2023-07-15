США направили истребители F-16 в Ормузский пролив после того, как Иран обстрелял нефтяной танкер

Говорю с пятиугольный Чиновник сообщил журналистам, что в эти выходные Соединенные Штаты направят в район Персидского залива истребители F-16 для усиления штурмовиков A-10, которые патрулируют там уже более недели. Этот шаг будет следующим Иран Я пытался схватить два масло Танкеры у пролива на прошлой неделе открыли огонь по одному из них.

Представитель министерства обороны, который на условиях анонимности рассказал о военных операциях в этом районе, сказал, что F-16 будут обеспечивать воздушное прикрытие кораблей, движущихся по водному пути, и повысят видимость военных в этом районе в качестве сдерживающего фактора для Ирана. . .

В обоих случаях, как заявили ВМС США, иранские военно-морские корабли отступили, когда на место происшествия прибыл эсминец USS McFaul.

Кроме того, представитель министерства обороны сообщил журналистам, что Соединенные Штаты изучают ряд военных вариантов противодействия растущей агрессии России в небе. СирияЭто усложнило попытки нанести удар по лидеру ИГИЛ в конце прошлой недели. Чиновник отказался уточнить варианты, но сказал, что Соединенные Штаты не уступят ни одной территории и будут продолжать летать в западной части страны с миссиями против группировки «Исламское государство».

в русская армия Чиновник указал, что активность, которая с марта усилилась в темпах и агрессии, связана с растущим сотрудничеством и координацией между Москвой, Тегераном и сирийским правительством, чтобы попытаться заставить Соединенные Штаты покинуть Сирию.

сказал чиновник Россия Признателен Ирану за его поддержку в войне УкраинаА Тегеран хочет, чтобы США ушли из Сирии, чтобы легче было перебрасывать летальную помощь ливанцам Хизб Аллах и угрожать Израилю. Чиновник добавил, что Соединенные Штаты стали свидетелями более тесного сотрудничества, сотрудничества, планирования и обмена разведывательными данными, в основном между командирами среднего звена российских и иранских сил «Кудс» в Сирии, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты с целью вывода войск из Сирии.

В стране находится около 900 американских военнослужащих, а другие прибывают и уезжают, выполняя задания против боевиков Исламского государства.

Соединенные Штаты не верят, что российские самолеты планируют сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолеты. Но чиновник сказал, что есть опасения по поводу того, что российские пилоты сбили беспилотник Reaper, и что Москва полагает, что такого рода действия не вызовут сильного военного ответа США.

Например, в марте российский военный самолет облил американский разведывательный беспилотник авиакеросином, а затем ударил по его винту, что вынудило американских военных сделать это. Сбить MQ-9 Reaper в Черном море. Инцидент обострил напряженность в отношениях между двумя странами и вызвал звонок между их начальниками обороны, но не привел к прямому военному ответу.

На прошлой неделе глава российского Центра примирения в Сирии контр-адмирал Олег Горинов заявил, что российская и сирийская армии проводят совместные учения. В комментариях, опубликованных сирийскими государственными СМИ, он сказал, что Москва обеспокоена тем, что коалиция во главе с США запускает беспилотники над северной Сирией, назвав их «систематическими нарушениями протоколов», направленными на предотвращение столкновений между двумя армиями.

Американское и российское военачальники регулярно общаются по телефонной линии для предотвращения конфликтов, которая существует уже несколько лет, чтобы избежать непреднамеренных столкновений в Сирии, где обе стороны имеют силы на земле и в воздухе.

По словам официального представителя США, часто бывает несколько звонков в день, что иногда приводит к гневным угрозам, когда командиры спорят о продолжающейся операции. Описывая разговор, чиновник сказал, что русские часто объявляли какую-либо часть космоса зоной ограниченного доступа и говорили, что проводят там военные учения.

Соединенные Штаты не видят маневров, сообщая России, что американские силы выполняют контртеррористическую миссию против Исламского государства и планируют летать в этом районе. Потом русские говорят, что не могут гарантировать безопасность американских самолетов, если они туда полетят. Как только миссия начинается, и самолет приближается к этому району, «иногда жара становится действительно жаркой», сказал чиновник, поскольку обе стороны громко протестуют и отвергают утверждения друг друга.

Последний инцидент произошел в пятницу утром, когда российский самолет неоднократно пролетал над казармами Аль-Танф на востоке Сирии, где американские силы тренируют сирийских союзников и отслеживают деятельность Исламского государства. Чиновник сказал, что российский Ан-30 собирал разведданные на базе.

У Соединенных Штатов в этом районе не было боевых самолетов, и они не предприняли прямых действий против российского самолета.

(АП)