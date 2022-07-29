США настаивают на том, чтобы Россия договорилась об обмене пленными для освобождения Бритни Гренье

Министр иностранных дел Энтони Блинкен говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу на самом высоком известном уровне общения между двумя сторонами после вторжения России в Украину, поскольку Блинкен призвал Россию принять сделку, чтобы добиться освобождения американских заключенных Бритни Гренье. Пол Уилан.

Российские официальные лица не дали публичного намека на то, добился ли Блинкен какого-либо прогресса, вместо этого выступили с пугающим заявлением, в котором впоследствии призвали Соединенные Штаты добиваться свободы американцев с помощью «тихой дипломатии, не раскрывая спекулятивной информации».

В последние дни официальные лица США объявили о своих усилиях по возвращению Гринера, звезды WNBA, и Уилана, исполнительного директора по корпоративной безопасности, чье дело привлекло внимание всей страны.

Блинкен не сообщил деталей ответа Лаврова на то, что он ранее назвал «существенным предложением» России освободить Уилана и Грейнера. Блинкен публично запросил связь и сообщил о предложении России. Люди, знакомые с сериалом, говорят, что США хотят обменять Уилана и Грейнера на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута.

Блинкен описал звонок как «откровенный, прямой разговор», в котором основное внимание уделялось задержанным американцам.

«Я призвал министра иностранных дел Лаврова продвинуть это предложение», — сказал он. «Я не могу дать вам оценку того, более или менее вероятно это».

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Белый дом предлагает России сделку по освобождению звезды баскетбола Бритни Гренье Администрация Байдена заявляет, что сделала «существенное предложение» о репатриации двух американских задержанных из России, в том числе звезды баскетбола Бритни Гренье.

Блинкен также сказал, что он настаивал на важности России после сделки, позволяющей украинским партиям зерна покинуть Черное море, и предупредил его о последствиях, если Москва продолжит реализацию своих предполагаемых планов по аннексии частей восточной и южной Украины.

Блинкин сказал, что он сказал Лаврову, что мир «никогда не признает» какую-либо аннексию украинской территории, что, по его словам, «приведет к значительным дополнительным расходам для России».

Он отказался комментировать, как Лавров отреагировал на его сообщения. Я не хочу описывать ни один из ответов министра иностранных дел Лаврова.

В своем последующем заявлении МИД России заявил, что Лавров «настоятельно предложил» Блинкину «вернуться к профессиональному диалогу в стиле тихой дипломатии» по любым попыткам освободить американских задержанных.

Лавров также подтвердил обещания России продолжать боевые действия до тех пор, пока она не добьется своих целей в Украине, возобновил жалобы на то, что поддержка США и НАТО Украины продлевает конфликт, и обвинил Соединенные Штаты в том, что они еще не соблюдают свои соглашения о поставках зерна из Украины. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Напряженность обостряется

Комментарии Блинкена в начале этой недели стали первым случаем, когда правительство США публично обнародовало какие-либо конкретные действия, предпринятые им для освобождения Грейнера. Двукратная олимпийская чемпионка и игрок WNBA Phoenix Mercury была арестована в московском аэропорту в середине февраля, когда инспекторы обнаружили в ее багаже ​​вейп-картриджи с маслом каннабиса.

Арест Грейнера произошел во время обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, прежде чем 24 февраля Россия ввела войска в Украину. Через пять месяцев после ареста Гринера он вызвал резкую критику со стороны своих коллег и сторонников в Соединенных Штатах.

В этом месяце в подмосковном суде начался судебный процесс по делу о наркотиках, и в среду она показала, что не знает, как патроны оказались в ее сумке, но что у нее была рекомендация врача использовать каннабис для лечения боли, связанной с работой.

31-летняя женщина признала себя виновной, но заявила, что у нее не было преступного умысла привезти патроны в Россию, и ее спешно упаковали для ее возвращения в российскую баскетбольную лигу в конце сезона WNBA. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, если ее признают виновной в перевозке наркотиков.

Администрация Байдена столкнулась с политическим давлением с целью освободить Грейнера и других американцев, которых США объявили «несправедливо удерживаемыми» — решение, которое российские официальные лица категорически отвергли.

Уилан, руководитель отдела корпоративной безопасности из Мичигана, был приговорен к 16 годам тюремного заключения за шпионаж в 2020 году. Он и его семья категорически настаивали на своей невиновности. Правительство Соединенных Штатов осудило эти обвинения как ложные.

В течение многих лет Россия проявляла интерес к освобождению российского торговца оружием Бота, которого когда-то прозвали «Торговцем смертью». В 2012 году он был приговорен к 25 годам тюремного заключения за заговор с целью незаконной продажи оружия на миллионы долларов.