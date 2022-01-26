США не идут ни на какие уступки в ответ России из-за Украины

Вашингтон (АФП). Администрация Байдена и НАТО заявили России в среду, что США или НАТО не пойдут на уступки по основным требованиям Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины.

В отдельных письменных ответах, направленных русским, США и НАТО придерживались политики открытых дверей в отношении членства в альянсе, отклонили просьбу навсегда запретить вступление Украины и заявили, что размещение сил и военной техники союзников в Восточной Европе недопустимо. оборотный.

«Изменений нет и не будет», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он сказал, что ответ США и Европы на любое российское вторжение в Украину не будет предметом переговоров, повторив, что любое такое вторжение будет сопряжено с серьезными последствиями и большими экономическими издержками.

Ответы не были неожиданными и отражали то, что высокопоставленные официальные лица США и НАТО сказали несколько недель назад. Однако они и возможная реакция России на них могут определить, погрузится ли Европа снова в войну.

Немедленного ответа от России не последовало, но российские официальные лица предупредили, что Москва быстро примет «ответные меры», если Соединенные Штаты и их союзники отклонят ее требования.

В погоне за потенциальными отступлениями, которые позволили бы России вывести примерно 100 000 военнослужащих, которые она разместила у границ Украины, не проиграв битвы за волю, в ответе США были определены области, в которых некоторые из озабоченностей России могут быть решены при условии, что они укажут следующее: Эскалация напряженности с Украиной.

Блинкен заявил журналистам в Вашингтоне, что Россию не удивит содержание многостраничного американского документа, переданного послом США в России Джоном Салливаном в среду в МИД России.

«Все сказанное указывает на серьезный дипломатический путь вперед. Россия должна его выбрать». «Предоставленный нами документ включает обеспокоенность США и наших союзников и партнеров действиями России, подрывающими безопасность, первоначальную и оперативную оценку озабоченностей, высказанных Россией, и наши предложения по областям, в которых мы могли бы найти точки соприкосновения. земля.»

Блинкен сказал, что надеется поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым об ответе в ближайшие дни. Но он подчеркнул, что решение о том, продолжать ли дипломатию или идти на конфликт, остается за Россией и, в частности, за президентом России Владимиром Путиным.

«Посмотрим, как они отреагируют», — сказал он. «Но я не сомневаюсь, что если Россия отнесется к этому вопросу серьезно и в духе взаимности с решимостью укрепить коллективную безопасность всех нас, в этом документе есть очень позитивные моменты, которые можно реализовать. Мы не можем принять это решение за президента Путина».

Вскоре после выступления Блинкена генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что альянс направил России отдельный ответ с предложением улучшить связь, изучить способы предотвращения военных инцидентов или аварий, обсудить вопросы контроля над вооружениями. Но он, как и Блинкен, отвергал любые попытки прекратить членство.

«Мы не можем и не будем идти на компромисс в отношении принципов, лежащих в основе безопасности нашего альянса, а также безопасности Европы и Северной Америки», — сказал Столтенберг. «Речь идет об уважении наций и их права выбирать свой собственный путь».

Россия должна воздерживаться от применения силы принуждения, агрессивной риторики и злонамеренных действий, направленных против союзников и других государств. Россия также должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они размещены без согласия этих стран».

В то время как Блинкен категорически отказался рассматривать какие-либо изменения политики открытых дверей НАТО, ее отношений с Украиной, не являющейся союзником, или союзнических сил и военного развертывания в Восточной Европе, Блинкин сказал, что Соединенные Штаты открыты для других идей, чтобы снять обеспокоенность России.

Предложения США, отраженные в документе НАТО, включают возможность переговоров по наступательным ракетным объектам и военным учениям в Восточной Европе, а также широкомасштабные соглашения о контроле над вооружениями при условии, что Россия выведет свои силы от границы с Украиной и согласится остановить решительная подстрекательская риторика. Углубить разногласия и разногласия между союзниками и внутри самой Украины.

Москва потребовала гарантий того, что НАТО никогда не примет в члены Украину и другие бывшие советские республики и что альянс откажется от размещения войск в странах бывшего советского блока. Некоторые из них, такие как Обязательство о членстве, не являются позициями США и их союзников, создавая, казалось бы, неразрешимый тупик, который, как многие опасаются, закончится только войной.

Кремль неоднократно отрицал, что у него есть планы нападения на Украину, но США и НАТО обеспокоены тем, что Россия концентрирует свои силы вблизи Украины и проводит серию широкомасштабных военных учений.

В рамках учений пехотные и мотоартиллерийские подразделения на юго-западе России отработали стрельбу боевыми патронами, боевые самолеты в Калининграде на Балтийском море провели бомбардировки, десятки боевых кораблей вышли на учения в Черное море и Арктику, российские истребители и десантники прибыл в Беларусь для участия в совместных военных учениях.

Выступая перед российскими законодателями в среду перед получением ответов США и НАТО, Лавров сказал, что он и другие высокопоставленные чиновники будут консультировать Путина о следующих шагах после получения ответа США.

«Если Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва предпримет необходимые ответные меры», — сказал Лавров.

Но он указал, что Россия не будет ждать вечно. «Мы не позволим, чтобы наши предложения затерялись в бесконечных дискуссиях», — сказал он.

Еще одним событием стало то, что советники президентов России, Украины, Франции и Германии в среду более пяти часов встречались в Париже в связи с затянувшимся конфликтом в восточной части страны между поддерживаемыми Москвой сепаратистами. Хотя прорыва не произошло, обещали встретиться для новых переговоров в течение двух недель в Берлине.

В заявлении после переговоров офис президента Франции заявил, что обе стороны поддерживают «безоговорочное соблюдение» режима прекращения огня на востоке Украины.

Переговоры были сосредоточены на Минском мирном соглашении 2015 года, направленном на прекращение конфликта, и в заявлении не затрагивались текущие опасения по поводу российского вторжения.

Представитель Украины Андрей Ермак сказал, что встреча заняла на несколько часов больше, чем ожидалось, и представляет собой первый реальный прогресс в переговорах с декабря 2019 года. что больше, чем когда-либо».

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Исаченков сообщил из Москвы. Юрасс Карманау работал в Киеве, Украина, и Лорн Кук в Брюсселе.