США не исключают военных действий, если Китай создаст базу на Соломоновых островах | Соломоновы острова

Высокопоставленный представитель США в Тихоокеанском регионе отказался исключить военные действия против него Соломоновы острова Если бы это позволило Китаю разместить там военную базу, заявив, что соглашение о безопасности между странами представляет «потенциальные разветвления региональной безопасности» для Соединенных Штатов и других союзников.

Посол Дэниел Креттенбринк, помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, на прошлой неделе входил в состав делегации США высокого уровня в тихоокеанскую страну.

Он сказал, что группа США, в которую также входит координатор Совета национальной безопасности по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл, провела «конструктивную и откровенную» 90-минутную встречу с премьер-министром Манассией Согавари, на которой команда США подробно изложила озабоченность по поводу недавно подписанного соглашение. сделка безопасности с Китай.

«Мы хотели объяснить нашим друзьям на Соломоновых островах, что нас беспокоит», — сказал Креттенбринк. Премьер-министр Сугавари отметил, что с точки зрения Соломоновых Островов достигнутое ими соглашение имеет только локальные последствия. Но мы ясно дали понять, что существуют потенциальные последствия соглашения для региональной безопасности не только для нас, но и для союзников и партнеров по всему региону».

Во вторник Криттенбринк подтвердил готовность Соединенных Штатов двигаться в регионе, если Китай создаст военную базу.

«Конечно, мы уважаем суверенитет Соломоновых Островов, но мы также хотели сказать им, что, если будут предприняты шаги по созданию де-факто постоянного военного присутствия, потенциала проецирования силы или военного объекта, у нас возникнут серьезные опасения, и мы, естественно, отреагируем на эти опасения».

Когда его спросили, что может включать в себя этот ответ, он сказал: «Послушайте, я не ожидал, и я не в состоянии говорить о том, что Соединенные Штаты могут или не могут сделать в такой ситуации».

На вопрос о том, следует ли исключить возможность военных действий США против Соломоновых островов, должна была быть создана военно-морская база, и если нет, то был ли он доволен разговором премьер-министра Австралии Скотта Моррисона о базе как о «красной линии» для Австралии. Он сказал: «Мне нечего добавить, кроме того, что я уже упомянул. «

В заявлении на прошлой неделе администрация Байдена заявила, что Соединенные Штаты «ответят соответствующим образом», если Китаю будет разрешено установить долгосрочное присутствие на островах, отметив заверения Сугавари в том, что они не намерены разрешать военную базу.

Риторика обострилась после заявления Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что у Австралии «такая же красная черта». Как и Соединенные Штаты, когда речь заходит о вмешательстве Китая на Соломоновы острова, министр обороны Питер Даттон использует свою речь в День Анзака в понедельник Заявить: «Австралия должна готовиться к войне», утверждая, что Китай «в данный момент находится на очень обдуманном пути».

Креттенбринк также сослался на военные амбиции Китая, сказав: «Я думаю, что в этом контексте важно помнить, что мы знаем, что Китайская Народная Республика [People’s Republic of China] Стремится создать за рубежом более мощную логистическую и базовую инфраструктуру, позволяющую Народно-освободительной армии [People’s Liberation Army] Проецировать и поддерживать военную мощь на больших расстояниях. Поэтому мы хотели откровенно поговорить с нашими друзьями на Соломоновых островах. Мы ясно изложили наши опасения… и указали, что будем продолжать внимательно следить за ситуацией и продолжать общаться с ними в будущем».

Текст соглашения о безопасности, подписанного Китаем и Соломоновыми Островами, является конфиденциальным, хотя депутаты Соломоновых Островов призвали премьер-министра опубликовать его.

Я думаю, ясно, что горстка людей в очень узком кругу видела эту конвенцию. Сам премьер-министр публично заявил, что он будет делиться подробностями только с разрешения Китая, что, я думаю, также вызывает озабоченность», — сказал Креттенбринк.

Однако проект соглашения просочился в социальные сети в прошлом месяце и содержал положения, позволяющие Китаю «посещать корабли, осуществлять материально-техническое пополнение, останавливаться и заходить на Соломоновы острова».

«Соединенные Штаты Америки не занимаются тем, чтобы просить страны выбирать между Соединенными Штатами, Китаем или кем-либо еще», — сказал Креттенбринк. Но он заинтересован в продвижении «еще раз активного видения общих интересов и принципов, которые, по нашему мнению, жизненно важны для всех наших друзей во всем регионе».