Агентство новостей

НЬЮ-ЙОРК. В четверг прокуратура США предъявила четырем чиновникам правительства Беларуси обвинения во взломе рейса Ryanair в прошлом году с целью ареста журналиста-диссидента с использованием уловки с угрозой взрыва.

Обвинения, озвученные федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, касаются того, как пассажирский самолет, выполнявший регулярные рейсы между Афинами, Греция, и Вильнюсом, Литва, 23 мая был направлен в Минск, Беларусь местными органами управления воздушным движением.

С самого начала автоматизированных полетов страны по всему миру сотрудничали, чтобы обеспечить безопасность пассажирских самолетов. «Обвиняемые нарушили эти стандарты, изменив курс самолета для достижения ненадлежащей цели подавления инакомыслия и свободы выражения мнений», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс в пресс-релизе, объявляющем обвинения.

Ryanair сообщила, что белорусские авиадиспетчеры проинформировали пилотов об угрозе взрыва бомбы в самолете и приказали ему приземлиться в Минске. Белорусские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29, явно пытаясь побудить экипаж выполнять приказы диспетчеров.

Арестованный журналист и активист Раман Пратасевич запустил популярное приложение для обмена сообщениями, которое помогло организовать массовые демонстрации против президента Беларуси Александра Лукашенко. 26-летний Братасевич покинул Беларусь в 2019 году и обвиняется в подстрекательстве к беспорядкам.

В августе президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении Беларуси в связи с годовщиной избрания Лукашенко на шестой срок на пост главы восточноевропейской страны — голосование, которое, по мнению США и международного сообщества, было сопряжено с нарушениями.

Широко распространенное мнение о том, что выборы 2020 года были украдены, привело к массовым протестам в Беларуси, которые привели к усилению репрессий со стороны правительства Лукашенко против протестующих, оппонентов и независимых СМИ. Более 35 000 человек были арестованы, тысячи были избиты и заключены в тюрьму. Протесты длились несколько месяцев и утихли только с наступлением зимы.

В четверг в судебных документах фигурировали подсудимые: Чоро Леонид Микалевич, генеральный директор аэронавигационной службы Объединенной Республики «Белаэронавигация», Белорусского государственного управления аэронавигации; Олег Казючиц, заместитель генерального директора Белаэронавигации; И двое белорусских сотрудников госбезопасности, чьи имена прокурорам не известны.

Прокуратура США охарактеризовала обвиняемых как беглецов и заявила, что им предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения пиратства с использованием воздушных судов, что влечет за собой минимальный срок тюремного заключения на 20 лет. Письма с комментариями направлены в посольство Беларуси в Вашингтоне и представительство страны при ООН в Нью-Йорке; Их телефоны зазвонили в четверг вечером, но ответа не было.

Официальные лица США заявляют, что обладают юрисдикцией для расследования этого дела, поскольку на борту находились граждане США.

После прошлогоднего инцидента Европейский Союз быстро запретил белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты блока из 27 стран, призвал авиакомпании из ЕС избегать полетов над Беларусью и ввел санкции в отношении некоторых белорусских официальных лиц. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала авиакатастрофу «угоном самолета». Литва попросила все входящие и исходящие рейсы избегать соседней Беларуси, а лидер Украины принял решение запретить украинские полеты через воздушное пространство соседей.

Но Россия, главный союзник Беларуси, предложила поддержку, заявив, что Беларусь действовала в соответствии с международными мерами по угрозе взрыва, заявив, что Запад отреагировал безрассудно. Президент России Владимир Путин приветствовал Лукашенко для переговоров через несколько дней после инцидента и кивнул, сочувствуя недовольству Лукашенко санкциями ЕС, заявив, что блок пытается дестабилизировать его страну.