США обвиняют Кремль в военных преступлениях в связи со взрывом театра в Украине, где выступают дети.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен беседует с прессой о войне на Украине в Государственном департаменте в Вашингтоне, округ Колумбия, 17 марта 2022 года.
Саул Леб | АФП | Гетти Изображений
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что, по его мнению, российские войска совершили военные преступления в Украине, сославшись на многочисленные случаи нападений на мирных жителей.
«Президент Байден, по его мнению, заявил, что в Украине были совершены военные преступления. Я лично с этим согласен. Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением», — заявил Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте.
«После всех разрушений последних трех недель мне трудно сделать вывод, что русские поступают иначе», — добавил он.
В среду президент Джо Байден Он назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». за его необоснованное нападение на Украину. Это был первый раз, когда Байден публично охарактеризовал Путина таким термином.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что Байден искренне говорил о том, что он видел в новостях, которые она назвала «варварскими действиями жестокого диктатора».
Она отметила, что в Госдепартаменте ведется отдельный судебный процесс, чтобы определить, нарушал ли Путин международное право и совершал ли военные преступления.
Высокопоставленный дипломат страны описал длинный список сообщений, в которых российские войска наносили удары по украинским гражданам.
«Российские силы разбомбили театр в Мариуполе, где укрывались сотни людей. Слово «дети» было написано по-русски гигантскими белыми буквами на тротуаре снаружи здания, чтобы с воздуха можно было понять, что внутри есть дети», — пояснил Блинкен.
«Российские силы также открыли огонь по 10 мирным жителям, ожидавшим в очереди за хлебом», — сказал он, добавив, что к настоящему времени Соединенные Штаты отметили «длинный список атак на гражданские и невоенные объекты по всей Украине».
ООН Об этом он заявил в среду, так как 24 февраля Кремль Во время вторжения в Украину погибло около 780 мирных жителей, более 1252 мирных жителей получили ранения.
Также в среду Верховный суд ООН вынес решение в пользу Украины и приказал Россия должна немедленно прекратить продолжающуюся войну. Ранее Россия отклоняла слушания Международного Суда по этому вопросу.
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