США обвиняют Кремль в военных преступлениях в связи со взрывом театра в Украине, где выступают дети.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен беседует с прессой о войне на Украине в Государственном департаменте в Вашингтоне, округ Колумбия, 17 марта 2022 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что, по его мнению, российские войска совершили военные преступления в Украине, сославшись на многочисленные случаи нападений на мирных жителей.

«Президент Байден, по его мнению, заявил, что в Украине были совершены военные преступления. Я лично с этим согласен. Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением», — заявил Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте.

«После всех разрушений последних трех недель мне трудно сделать вывод, что русские поступают иначе», — добавил он.

В среду президент Джо Байден Он назвал президента России Владимира Путина «военным преступником». за его необоснованное нападение на Украину. Это был первый раз, когда Байден публично охарактеризовал Путина таким термином.