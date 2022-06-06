США обвиняют миллиардера в нарушении санкций путем экспорта самолетов в Россию

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович в зале Высокого суда в центре Лондона, 31 октября 2011 года. REUTERS/Andrew Winning/File Photo

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Власти США в понедельник обвинили российского бизнесмена Романа Абрамовича в экспорте двух авиалайнеров американского производства в Россию без лицензии, которая требуется в связи с санкциями США, введенными против Москвы в ответ на ее вторжение в Украину.

В отгрузочном письме министерство торговли США сообщило, что в феврале Абрамович назвал своих российских детей бенефициарами «псевдоорганизаций», которые владеют двумя Boeing 787 Dreamliner и самолетом Gulfstream G650 ER, но продолжают их контролировать.

Судебные документы показывают, что федеральные прокуроры Манхэттена в настоящее время пытаются захватить два самолета.

Обвинения прозвучали в связи с тем, что власти США пытаются оказать давление на бизнес-лидеров, близких к президенту России Владимиру Путину, чтобы убедить Москву прекратить свои действия на Украине, которые Кремль называет специальной военной операцией. Абрамович не подвергался личным санкциям США.

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(Люк Коэн сообщает) в Нью-Йорке. Редактирование Лизы Шумейкер

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