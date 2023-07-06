США обвиняют Россию в преследовании беспилотников в Сирии, опубликовано видео | Военные новости

В ВВС США говорят, что беспилотники были вынуждены уклоняться после того, как российские пилоты включили форсаж и развернули парашютные ракеты.

США обвинили российские военные самолеты в том, что они пролетали в опасной близости от нескольких сирийских беспилотников, вызывая вспышки и вынуждая MQ-9 Reaper уклоняться.

Опубликовано Центром ВВС США. Видео встречи в средуК беспилотнику приближается российский истребитель Су-35.

В комментариях к видео ВВС сообщили, что российский пилот припарковал свой самолет перед «Жнецом» и включил форсаж, резко увеличив скорость и давление воздуха, что затруднило управление дроном.

Также были выпущены так называемые парашютные сигнальные ракеты.

«Российский истребитель Су-35 применил парашютные ракеты на траектории полета американского самолета MQ-9», — сообщили в ВВС. «Вопреки установленным нормам и протоколам это вынуждало американские самолеты совершать маневры уклонения».

Во время инцидента в среду утром в воздухе находились три американских беспилотника, говорится в заявлении командующего 9-й воздушной армией на Ближнем Востоке генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Он обвинил российские самолеты в «преследовании беспилотников», которые, по его словам, выполняли задание против ИГИЛ (ИГИЛ).

«Российские военные самолеты вели себя небезопасно и непрофессионально при взаимодействии с американскими самолетами в Сирии», — сказал он, добавив, что эти действия угрожают безопасности не только американских, но и российских сил.

Генерал армии Эрик Геррилла, глава Центрального командования США, заявил, что нарушение Россией неоднократных попыток очистить воздушное пространство над Сирией «увеличивает риск эскалации или просчета».

Около 900 американских военнослужащих размещены в Сирии для работы с возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами против ИГИЛ. Никаких других подробностей о работе беспилотника не сообщалось, и в отчетах не указывалось, где произошли инциденты.